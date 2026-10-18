„Paris ist sehr institutionell, sehr poliert“, sagt der Gründer der PR-Agentur Reference Studios. „Es ist wie in einem Museum.“ Was er in der französischen Hauptstadt vermisst, ist ein wenig von dem Freigeist, der Berlin prägt. Nun bringt er ihn mit seinem Reference Festival erstmals nach Paris.



Der gebürtige Düsseldorfer ist heute einer der wichtigsten Vertreter Deutschlands in der Modebranche. Erst kürzlich wurde Mumi Haiati wieder unter die BOF500 des Branchenmagazins Business of Fashion gewählt.



Zu seinem Renommee trägt auch sein Reference Festival bei, das inzwischen in seine achte Ausgabe geht. Es begann in einer Garage in Neukölln. Haiati wollte Mode, Kunst, Musik, Design und Technologie zusammenbringen, ohne vorher festzulegen, was dabei herauskommen sollte. Ihn interessierte, wie er sagt, die „Kollision“ dieser Disziplinen – das zieht sich bis heute bei allem, was er macht, durch.