Ohne Rücksicht auf Grenzen des guten Geschmacks inszenieren die Rock-Wagnerianer ein schrilles Bombastkonzert. Die Wirklichkeit scheint Muse inzwischen recht zu geben.

Noch bevor sich die Pforten öffnen, wirft das Kommende seine Schatten voraus: Als Vorbote des Muse-Spektakels säumt eine Armada aus 15 Lastkraftwagen die Hedwig-Wachenheim-Straße vor der Friedrichshainer Uber-Arena. Im Inneren scheint das Monumentalversprechen eingelöst: Ein knallrot glänzender Laufsteg durchmisst beinahe den gesamten Stehbereich und formt die wohl gewaltigste Bühne, die diese Spielstätte in den vergangenen Jahren beherbergen durfte.



Gegen 21:15 Uhr gleitet Matthew Bellamy auf einer Hexagonplattform aus dem Boden ins Blockbusterlicht, eine Pyramide aus Laserstrahlen umkapselt den Sänger, während sich stechende Gitarrensalven zur Ouvertüre dieser intergalaktischen Menschmaschinenoper erheben.

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Schon die ersten Minuten fördern eine strukturelle Paradoxie des Konzertabends zutage: Gut und gerne nämlich lässt sich die reine Musik, dieser futuristische Weltraumrock von „Hexagons“, als geradezu ungeduldige Liebeserklärung an den Fortschritt lesen. Andererseits kündet Bellamys phobischer Falsettgesang von einer Zukunft des Schreckens: „I’m a marionette with severed strings, gorge on my soul while I’m weak and dying, haunted by futures I can’t avoid“.

Ein monströses Räderwerk thront von der Decke, die Scheibenplastik schaut drein wie das Dekor einer industriellen Vorhölle, im Hintergrund brodeln Rauchschwaden zwischen mordorhaften Felssplittern. So wäre die Bühnenkulisse von Richard Wagners „Götterdämmerung“ geraten, hätte man das traditionell ungenierte Privatfernsehen mit der Regie betraut.



Es ist ein Pathos, das sich jedem Mäßigungsgebot entzieht. Rücksichtslos wie lustvoll zerschmettern Muse die Bollwerke des sogenannten guten Geschmacks. Folgerichtig erfasst das Publikum ein gehöriger Aufruhr, spätestens das brachiale Metalriff von „The Sickness in You & I“ reißt die Menschen von ihren Sitzen.

Immer schon zählten Muse zu den Apokalyptikern: Sänger Bellamy beim Berlin-Konzert © Benjamin Pritzkuleit für Berliner Zeitung

Apocalypse Now

An erster Stelle der kürzlich erschienenen Studioplatte „The Wow! Signal“ und an achter Stelle der Programmfolge des Berlin-Konzerts findet sich die Hardrockburleske „The Dark Forest“. Bellamy visioniert darauf von einem Gott aus Nickel und Zyanid – im Text strömen Gebete aus Maschinen, die nicht sterben werden.



Wir würden alle um Auslöschung flehen, der Untergang sei unsere letzte Einladung. Kruzifix! Unterdessen zeigt der kinoleinwandgroße Hintergrundbildschirm einen scheinbar ohnmächtigen Raumpiloten im Weltenall – auch ein güldener Ring schwebt durch den Kosmos. Letzterer symbolisiert wohl eine ominöse Allgewalt, deren Wirkmächten wir Erdenbewohner ausgeliefert sind wie der Fisch dem Reiher.

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Immer schon zählten Muse zu den Apokalyptikern der dramatischen Güte. Früher als mancher Intellektuelle gemahnte Bellamy die algorithmische Dressur des Menschen, eine Kolonialisierung des Bewusstseins durch seelenlose Intelligenzen, die innere Verödung des Individuums, sprich: unsere technische Zurichtung.



Mitte der Nullerjahre konnte man sein Denken als pubertäre Verschwörungsromantik abtun, als bloße Paranoia verschreien. Inzwischen aber wird das technologisch herbeigeführte Ende der Zivilisation nicht mehr allein von linken Investigativjournalisten oder rechten Kulturpessimisten an die Wand gemalt, sondern von den Spitzenmanagern der KI-Konzerne selbst. Die Wirklichkeit hat Muse eingeholt – und scheint ihnen nachträglich recht zu geben.



An diesem Berliner Konzertabend formieren sich zur Chiffre einer maschinellen Evolution tausende Blinklichter, welche die Gäste an den Eingangstüren um ihre Handgelenke geschnallt haben. Mit „Be with you“ verwandeln die Musiker eine Rührstückballade in einen Synthpopkarneval, als die Halle ein synchronisiertes Blitzlichtgewitter erhellt. Die gleichgeschaltete Inszenierung wird hier zum Spiegel unserer Dystopien.

Gitarristische Gegenwehr: Muse vor ihren Fans in der Berliner Uber-Arena © Benjamin Pritzkuleit für Berliner Zeitung

Disco-Pogo, klingelingeling

Aus unterschiedlichen Gründen hätten Stanley Kubrick, Richard Strauss und George Orwell an diesem Brimborium vermutlich ihre Freude gehabt. Was gänzlich fehlt, sind Momente des Rückzugs, Augenblicke der Stille. Die gesamte Menschmaschinenchoreografie wird von einem Kameramann gefilmt, der währenddessen wahrscheinlich die halbe Strecke des Jakobswegs zurücklegt. Ein weiteres zweifelhaftes Vergnügen: die Kostümierung.



Als Matthew Bellamy nach kurzer Bühnenpause aus den Untiefen der Arena zurückkehrt, sind Jeansjacke wie Sonnenbrille mit LED-Paneelen überzogen. So sähe es aus, wenn die Atzen einen amerikanischen Vorweihnachtsvorgarten bevölkerten: gelinde gesagt schrill. Manchmal kippt dieses musikhandwerklich einwandfreie Konzert jetzt ins Hyperpochende, in eine Discopersiflage.

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Bassist Chris Wolstenholme pustet eine Morricone-Melodei in eine Mundharmonika, die von Weh und Wonnen der Ferne erzählt. Nach brachialem Schlagzeugdonnern von Dominic Howard ergießt sich dann ein progressives Hardrockgewitter – namentlich die pinkrot ausgeleuchtete Westerngroteske „Knights of Cydonia“.



Derweil tönt die mit dem Holzhammer gestrickte Parole: „You and I must fight for our rights, you and I must fight to survive“. Als Spätromantiker hingegen gerieren sich Muse, indem sie einen Schnipsel des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow aufgreifen und so in den Elektronikfuror „Algorithm“ überleiten. Le grand sentiment!



Die Zugabe lautet „Take a Bow“. Auf dem Bildschirm drehen sich hundert maskenhafte Roboter mit Cyberbrillen über den Augen in einem Karussell der Monotonie. Fließbänder laufen. Ein letztes Mal leisten Muse gitarristische Gegenwehr, schlagen der eigens heraufbeschworenen Apokalypse ein Schnippchen, geleiten die Endzeitrevue jetzt zu ihrem wohlverdienten Finale: „Our freedom’s consuming itself. What we’ve become is contrary to what we want. You will risk all their lives and their souls – and burn, you will burn“.

Gute Stimmung bei den Fans: Muse in der Berliner Uber-Arena © Benjamin Pritzkuleit für Berliner Zeitung