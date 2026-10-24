Musik hören, aber nichts verpassen: Können Earclips klassische Kopfhörer ersetzen?

Musik hören und trotzdem ansprechbar bleiben: Sogenannte Earclips machen es möglich – und sind aktuell in aller Ohren. Doch was taugen die offenen Kopfhörer wirklich?

Bislang wurden Kopfhörer vor allem dafür entwickelt, die Außenwelt auszublenden. Dicke Polster, enge Stöpsel und ausgeklügelte Klang-Algorithmen sorgen dafür, dass ein modernes Headset seinen Träger effektiv abschirmt. Doch diese Isolation gefällt nicht allen Musik-Fans.



Wer im Büro weiter ansprechbar oder im Straßenverkehr aufmerksam sein möchte, wird die neue Kopfhörer-Klasse lieben, die sowohl Musik abspielt als auch Umgebungsgeräusche zulässt.



Während der sonstige Kopfhörermarkt aktuell bei rund 15 Millionen jährlich verkauften Headsets in Deutschland stagniert, wuchs das Segment der sogenannten Earclip-Modelle zuletzt um zwölf Prozent.

Können andere mithören, was aus den Earclips kommt?

Die Geräte hängen ähnlich wie der gleichnamige Schmuck an der Ohrmuschel. Sie bestehen aus drei Teilen: Vorne, in der Mulde direkt vor dem Gehörgang, sitzt eine kleine Kugel mit dem Lautsprecher. Hinter dem Ohr hängt eine Kapsel mit Akku, Elektronik und Bedientasten. Verbunden werden sie durch einen Bügel, der um den Ohrrand greift. Die Clips sind meist zwischen fünf und sieben Gramm leicht und verursachen auch bei längerem Tragen weder Druckgefühle noch lokale Hitzestaus.

Das Segment der Earclip-Modelle, wie den Motorola Moto Buds Loop, wuchs zuletzt um zwölf Prozent. © Motorola

Bleibt die Frage: Wie funktioniert die Mischung aus Musik und Umgebungsgeräuschen technisch? Und können andere mithören, was aus den Earclips kommt? Der Klang wird über einen Lautsprecher an der Ohrmuschel wiedergegeben. Weil der Gehörgang frei bleibt, dringen zugleich die Geräusche von außen ans Trommelfell. Das Gehirn kann beides auseinanderhalten – die Musik im Ohr und die Durchsage in der Bahn ebenso wie zwei Gespräche am Nebentisch.



Dass andere die Musik kaum hören, liegt vor allem an der Entfernung. Mit zunehmendem Abstand nimmt der Schalldruck ab, im freien Schallfeld bei jeder Verdopplung um etwa sechs Dezibel. Der Lautsprecher des Earclips sitzt nur einen Zentimeter vom Gehörgang entfernt, die Sitznachbarin womöglich einen halben Meter – also fünfzigmal so weit. Was direkt am Ohr gut hörbar ist, kommt bei ihr nur noch leise an und geht im Rauschen der Fahrt, Umgebungsgeräuschen und Gesprächen unter.

In lauten Umgebungen ist Schluss mit dem Hörgenuss

Dazu nutzen einige Hersteller noch einen Kniff, der sonst benutzt wird, um Umgebungslärm zu blockieren: Die Lautsprecherkugel hat nicht nur eine Öffnung Richtung Ohr, sondern eine zweite, aus der derselbe Ton spiegelverkehrt herauskommt. Direkt am Gehörgang gewinnt die vordere Öffnung, weil sie viel näher liegt.



Für alle anderen im Raum liegen beide Öffnungen praktisch am selben Ort, die Klangwellen löschen sich weitgehend aus. Das klappt bei tiefen Tönen am besten, bei Höhen etwas schlechter. Deshalb nimmt die Umgebung bei Earclips gelegentlich ein sehr leises, hohes Zirpen wahr.

Doch die Technik hat nicht nur Vorteile: Weil der Gehörgang nicht abgedichtet ist und so weniger Druck aufs Trommelfell entsteht, sind die Bässe im Schnitt etwas schwächer. Und die Musik konkurriert natürlich ständig mit der Geräuschkulisse der Umwelt. So sind Earclips perfekt fürs Laufen, für die Arbeit in einem ruhigen Büro oder fürs entspannte Musikhören auf der Couch. In lauten Umgebungen ist mit einem Earclip-Kopfhörer aber auch schnell Schluss mit dem Hörgenuss.

Hinzu kommt: Zur Steuerung gibt es meist nur eine einzige Taste pro Ohrhörer. Die Bedienung von Play, Pause und Lautstärke ist also bei allen Geräten etwas gewöhnungsbedürftig.



Wir haben vier Kopfhörer ausprobiert und geschaut, was die Modelle zwischen 70 und 250 Euro so zu leisten imstande sind.

1. Anker Soundcore AeroClip 2 (180 Euro)

Zwar ist der Klang der Anker Soundcore AeroClip 2 nur solide Mittelklasse, doch sind sie perfekt zum Telefonieren. © Anker Soundcore

Ankers Earclip-Kopfhörer liefert rundum soliden Klang: Die Bässe sind erstaunlich kräftig, die Mitten angenehm natürlich und klar. Aber bei Rock- und Metal-Musik werden hohe Töne ab einer gewissen Lautstärke etwas schrill.



Technisch begeistert das Headset mit knapp acht Stunden Akkulaufzeit, hochauflösendem LDAC-Sound und der Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig verbinden zu können. Das Ladeetui kann kabellos mit Strom versorgt werden und schon nach etwa zehn Minuten in der Ladestation laufen die Kopfhörer wieder über drei Stunden lang.

Vier Mikrofone, zwei Sensoren und ein Optimierungs-Chip sorgen dafür, dass die AeroClip 2 selbst in lauten Umgebungen die beste Sprachqualität hier im Vergleich liefert. Gesteuert wird das Headset über klar spürbare Tasten am Gehäuse.



Fazit: Der Klang ist für den Preis nur solide Mittelklasse. Das Headset ist aber perfekt für alle, die damit vor allem telefonieren möchten.

2. EarFun Clip 2 (80 Euro)

Optimal für alle, die Musik nur nebenbei laufen lassen: die Clip 2 von EarFun © EarFun

EarFun liefert für unter 80 Euro erstaunlich viel Ausstattung: Die leichten Hörer sitzen bequem im Ohr, der Akku erreicht knapp elf Stunden Laufzeit und die Steuerung über die kleinen Tasten funktioniert einfach und präzise.

Und wo wurde gespart? Leider beim Klang. Der Sound ist ausgewogen und neutral, aber auch wenig differenziert. So genügen die Clips für Podcasts und Hintergrundmusik, aber der Bass ist recht dürftig und die Höhen sind zu schwachbrüstig.



Weitere Makel: Wer den LDAC-Codec für bessere Musikqualität nutzt, verliert rund die Hälfte der Akkulaufzeit. Dazu kommt eine nur mäßige Sprachqualität beim Telefonieren.



Fazit: Optimal für alle, die Musik nur nebenbei laufen lassen. Für HiFi-Fans nicht geeignet.

3. Motorola Moto Buds Loop (ab 150 Euro)

Die Motorola Moto Buds Loop sind ein echter Hingucker mit gutem Klang – für Apple-Nutzer aber nur begrenzt tauglich. © Motorola

Der Klang der Motorola-Clips wurde von Bose abgestimmt. So liefern die Kopfhörer einen klaren, detailreichen Sound mit satten Bässen und fein differenzierten Höhen. Der Akku reicht für bis zu acht Stunden Laufzeit, mit nur zehn Minuten Ladezeit im etwas klobigen Etui sind drei weitere Stunden drin. Wer neben einem guten Kopfhörer auch noch ein Schmuckstück sucht, kann die Buds Loop für rund 100 Euro Aufpreis auch mit Swarovski-Kristallen kaufen. Dann sind die Bügel der Ohrhörer mit auffälligen Glitzersteinchen besetzt.

Schade nur, dass Motorola bei der App-Anbindung spart. So sind Funktionen wie Spacial Audio nur zusammen mit einem Motorola-Handy verfügbar, fürs iPhone gibt es überhaupt keine App. Damit bekommen Apple-Nutzer keinen Equalizer und perspektivisch auch keine Updates für die Kopfhörer.



Fazit: Echter Hingucker mit gutem Klang – für iPhone-Nutzer allerdings nur begrenzt tauglich.

4. Sennheiser Accentum Clip (180 Euro)

Klanglich perfekt, bei der Bedienung und den Extras leider nicht: Sennheisers Accentum Clip © Sennheiser

Sennheisers Clips klingen am besten hier im Vergleich: Der Sound ist warm, entspannt und für die Bauform überraschend bassstark, ohne an Präzision zu verlieren. Dazu gibt es eine feine Stereo-Differenzierung.



Ein Grund dafür dahinter heißt Dynamic EQ: Bei leiser Musik hebt die Elektronik den Bass an, beim Aufdrehen nimmt sie ihn zurück, damit nichts verzerrt. Der Akku hält über acht Stunden und kann auf Wunsch auch nur zu 80 Prozent geladen werden. Das verlängert die Lebensdauer des Energiespeichers.

Schwächen zeigen die Accentum Clips nur bei der Bedienung: Es gibt keine Knöpfe, sondern eine Touchfläche, und die sitzt anders als bei den anderen Earclips nicht am hinteren Geräteteil, sondern vorn in der Ohrmuschel. Da sie sehr empfindlich reagiert, steuert man gerne mal falsch, während man noch nach dem Bedienelement sucht. Außerdem sind in lauten Umgebungen die Mikros überfordert. Sie liefern dann keine überzeugende Klangqualität mehr.



Fazit: Klanglich perfekt, bei der Bedienung und den Extras leider nicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema