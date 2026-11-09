Musk: Tesla kann wohl nicht alle bestellten Cybertrucks liefern – Kunden erhalten Geld zurück

Tesla-Chef Elon Musk zufolge übersteigt die Nachfrage nach dem Cybertruck die Produktionskapazitäten. Zahlreiche Kunden sollen deshalb ihre Anzahlungen zurückerhalten.

Eine Reihe von neuen Tesla Cybertruck-Elektrofahrzeugen steht auf einem Lagerplatz in den USA.

Nach Angaben von Tesla-Chef Elon Musk wird das Unternehmen voraussichtlich zahlreichen Kunden ihre Anzahlungen für einen Cybertruck zurückzahlen müssen. Hintergrund ist die geplante Einstellung der Cybertruck-Produktion in Texas im kommenden Jahr, wie Reuters berichtet.



„Die Bestellrate für Cybertrucks übersteigt unsere Produktionskapazität bei weitem“, schrieb Musk in einem Beitrag auf X. „Wir werden versuchen, so viele Fahrzeuge wie möglich zu produzieren, bevor wir die Fertigungslinie in etwa acht Monaten stilllegen, müssen jedoch vielen Kunden ihre Anzahlungen zurückerstatten.“

Tesla: Cybertruck-Produktion in Texas soll enden

Erst am Freitag hatte Musk angekündigt, die Cybertruck-Produktion im Tesla-Werk im texanischen Austin etwa Mitte 2027 auslaufen zu lassen. Die frei werdenden Kapazitäten sollen stattdessen für die Herstellung des Cybercab genutzt werden, wie Reuters berichtete.



Es war zunächst unklar, ob die Produktion möglicherweise an einen anderen Standort verlegt werden könnte, berichtete Reuters am 6. November. Das Werk in Austin ist dem Bericht zufolge jedoch die einzige bekannte Tesla-Fabrik, die über die nötige Ausstattung zur Herstellung der speziellen Bauteile des Cybertrucks verfügt.

Musk wies zugleich Berichte zurück, wonach der Cybertruck wegen mangelnder Rentabilität eingestellt werde. Vielmehr sei der zusätzliche Nutzen einer ausgeweiteten Cybercab-Produktion deutlich größer als der Aufwand, der mit der komplexen Herstellung des Cybertrucks verbunden sei, schrieb er auf X. Mit dem Cybercab will Tesla sein Angebot an autonom fahrenden Robotaxis ausbauen.

Cybertruck: Absatz blieb hinter Erwartungen zurück

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hatte laut Reuters im September eine Überprüfung der Sicherheitszertifizierung des Cybercab eingeleitet. Sie verlangt von Tesla demnach Auskunft darüber, auf welcher Grundlage der Konzern die Einhaltung der bundesweiten Sicherheitsvorschriften für das Fahrzeug ohne Lenkrad, Pedale und Spiegel bescheinigt hat.



Der Cybertruck war Ende 2023 auf den Markt gekommen, blieb jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Absatzerwartungen zurück. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kelley Blue Book, auf die sich Reuters beruft, verkaufte Tesla im vergangenen Jahr in den USA 20.237 Fahrzeuge des Modells. Das waren 48 Prozent weniger als 2024. Musk hatte dem Bericht zufolge ursprünglich mit einem jährlichen Absatz von 250.000 Cybertrucks gerechnet.

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