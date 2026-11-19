US-Techmilliardär Elon Musk hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, falsche Angaben zu Einschränkungen beim Satellitensystem Starshield zu machen. Selenskyj hatte zuvor mehrfach erklärt, Starshield sei von Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen. Selenskyj „lügt“ hinsichtlich der Einschränkungen bei Starshield, sagte Musk laut der Nachrichtenagentur AFP.



Musk äußerte sich am Mittwoch beim DealBook Summit der New York Times. Auf die Frage nach Selenskyjs Angaben zu Einschränkungen bei Starshield sagte der SpaceX-Chef laut CNBC: „Das ist falsch. Ich möchte Sie nicht schockieren, aber Selenskyj sagt nicht immer die Wahrheit.“ Nach Angaben des Senders sagte Musk auf die Nachfrage, ob er meine, dass die Ukraine nicht immer die Wahrheit sage: „Nein, sie sagt nicht immer die Wahrheit.“

Musk äußerte sich laut AFP per Videoschalte aus China, wo er sich als Teil der Delegation von Präsident Donald Trump aufhält. „In Wirklichkeit“ bitte Selenskyj darum, „die kommerziellen Starlink-Satelliten für militärische Operationen zu nutzen“, sagte er demnach. „Wir haben dies abgelehnt.“

Selenskyj meldete Starshield-Beschränkungen

Der ukrainische Präsident hatte etwa in der vergangenen Woche erklärt, die Ukraine habe Geschwindigkeitsbegrenzungen bei Starshield in den von Russland besetzten Gebieten von 161 Kilometern pro Stunde festgestellt. „Dies beeinträchtigt unmittelbar unsere Fähigkeit, russische ‚Shahed‘-Drohnen mit Strahlantrieb abzufangen“, schrieb er auf X.

Am Mittwoch erklärte Selenskyj, die Beschränkungen bestünden weiterhin. „Wir besprechen dies mit der amerikanischen Seite“, schrieb er. Er forderte zudem weitere Unterstützung durch westliche Waffensysteme und Technologien.

Europa könne Raketen liefern, mit denen sich russische Waffenproduktionsstätten präzise angreifen ließen, so Selenskyj. Die USA könnten Technologien bereitstellen, um russische Abschussrampen für ballistische Raketen ins Visier zu nehmen. Zugleich kritisierte er, dass die Ukraine ihre Satellitenkommunikation nicht für solche Angriffe nutzen könne.

Die Ukraine hatte bereits im Oktober Probleme mit dem Starshield-System gemeldet, der militärischen Variante von Starlink. Das Satellitensystem spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front. Zudem ist es für die Steuerung von Drohnen und deren Abwehr wichtig. Musk erklärte laut CNBC, Starlink unterliege Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil es nicht für offensive militärische Einsätze gedacht sei.

Musk: US-Verteidigungsministerium zuständig

Der Einsatz von Starshield liege in der Hand des US-Verteidigungsministeriums, sagte Musk laut CNBC. Er hatte dem Bericht zufolge im Oktober erklärt, die US-Regierung sei für mögliche Starshield-Einschränkungen zuständig. Das Wall Street Journal hatte dagegen unter Berufung auf US-Vertreter und mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, Musk selbst habe die Drosselung angeordnet.

Der SpaceX-Chef hatte der Ukraine außerdem vorgeworfen, gegen die Nutzungsbedingungen von Starlink verstoßen zu haben. Das Land habe das kommerzielle System für offensive Drohnenangriffe eingesetzt, behauptete Musk laut CNBC. Ukrainische Vertreter hatten diesen Vorwurf zurückgewiesen.

Musk sagte laut der New York Times zudem, er wolle als Privatperson nicht für Entscheidungen verantwortlich sein, die Menschenleben kosten könnten. „Fragen Sie mich nicht als Privatperson, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, die manchmal zum Verlust unschuldiger Menschenleben führen“, sagte er. Das ukrainische Außenministerium antwortete CNBC zufolge zunächst nicht auf eine Bitte nach einer Stellungnahme. (mit AFP)

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