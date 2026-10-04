Muslime sind deutsch – und Deutschland verpasst ihnen eine Ohrfeige

Berliner Muslime haben mehrheitlich Linke gewählt. Quer durch Europa verändert sich das muslimische Selbstverständnis. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ein Gastbeitrag.

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Berlin hat gewählt, auch die muslimischen Berlinerinnen und Berliner. Die Forschungsgruppe Wahlen hat noch am Wahlsonntag eine repräsentative Wahltagsbefragung durchgeführt, aufgeschlüsselt auch nach Religionszugehörigkeit.