Muslimisch und multikulturell: Aserbaidschan überbrückt die Kluft der islamischen Welt

Ein Erfolgsbeispiel: Am Kaspischen Meer gilt das Miteinander von Schiiten und Sunniten als Staatsräson – trotz extremistischer Ambitionen von Nord und Süd.

Während am Golf die alte Bruchlinie zwischen Sunniten und Schiiten politisch aufgeladen wird, zeigt ein Land im Südkaukasus, dass es anders geht. Aserbaidschan hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein religionspolitisches Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, das in der islamischen Welt seinesgleichen sucht.

Wer in Baku zum Freitagsgebet geht, fragt meist nicht, ob die Moschee „sunnitisch“ oder „schiitisch“ ist. In vielen Moscheen stehen Gläubige beider Richtungen Seite an Seite. Was in Bagdad, Beirut oder Sanaa zum Thema politischer Lagerbildung geworden ist, ist hier Alltag. Im Herbst 2026 liegt darin eine Botschaft, die weit über die Region hinausreicht.

Rund 70 Prozent der aserbaidschanischen Muslime sind Schiiten, die meisten der übrigen sind Sunniten – eine Konstellation, die andernorts als Sprengstoff gilt. In Aserbaidschan versteht sich die Geistliche Verwaltung der Muslime des Kaukasus, geführt von Sheikh-ul-Islam Allahshükür Pashazade, als Vertretung aller Muslime, nicht einer Rechtsschule. Ein schiitischer Gelehrter an der Spitze, sunnitische Geistliche in der Verantwortung – das ist kein Kompromiss auf Zeit, sondern gewachsene Ordnung. Pashazades Stellvertreter ist übrigens der Sunnit Mufti Salman Musayev.

Bei meinen Besuchen in Aserbaidschan konnte ich dieses Gefüge aus der Nähe erleben. Mit Sheikh-ul-Islam Pashazade sprach ich über die Bedeutung des interreligiösen Dialogs und über die Brücke zwischen Deutschland und Aserbaidschan. Mit Mubariz Gurbanli, dem damaligen Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Religiöse Vereinigungen, ging es um religiöse Toleranz, den Kampf gegen Extremismus und die Rolle der Religion in der Gesellschaft.

Gemeinsam Blut spenden

Mein damaliger Eindruck hat sich seither nur bestätigt: Aserbaidschan versteht es, die Koexistenz von Schiiten und Sunniten praxisgerecht zu leben. Zudem haben die jüdische Gemeinde und die christlichen Konfessionen hier ihren festen Platz.

Ich habe die jüdische Gemeinde besucht, die evangelische, die katholische und die russisch-orthodoxe, und ich habe beim Freitagsgebet in der Haydar-Moschee die tiefe Verwurzelung des Islams in der aserbaidschanischen Gesellschaft gespürt.

Den stärksten Eindruck hinterließ der Aschura-Tag. Unter der Leitung des Sheikh-ul-Islam versammelten sich die Oberhäupter aller Religionsgemeinschaften des Landes, um gemeinsam Blut zu spenden. Ausgerechnet der Tag, der wie kein anderer für schiitische Identität steht, wurde zu einem Tag der Gemeinsamkeit – für Sunniten, Juden und Christen gleichermaßen.

Im Zentrum für Multikulturalismus in Baku, geleitet von dem Juristen Ravan Hasanov, der in Potsdam studiert hat, hat man verstanden: Das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft ist eine gemeinsame Verantwortung – ausdrücklich auch eine der Religionsgemeinschaften.

Natürlich gibt es einen staatlichen Rahmen. Seit 2008 läuft der von Präsident Ilham Aliyev angestoßene „Baku-Prozess“, seit 2011 das Weltforum für Interkulturellen Dialog. Dessen siebte Ausgabe fand in dieser Woche in Baku statt – gemeinsam mit der Unesco, der UN-Allianz der Zivilisationen und ICESCO, unter dem Leitwort „Dialog für eine gemeinsame Zukunft: Brücken bauen in einer zerrissenen Welt“.

Gelebte Nachbarschaft

Doch das eigentliche Kapital Aserbaidschans liegt nicht in Konferenzen. Ein Staat kann Foren ausrichten, Behörden gründen und Toleranz beschwören. Er kann aber nicht verordnen, dass Nachbarn gemeinsam beten, dass ein schiitischer Vater und eine sunnitische Mutter ihre Kinder ohne konfessionellen Argwohn erziehen oder dass man sich zu Novruz wie zum Ende des Ramadan gegenseitig besucht. Genau das geschieht – in Familien, Nachbarschaften und Moscheegemeinden.

Die Gründe sind vielschichtig. Die türkisch-persische Kultursynthese des Kaukasus hat über Jahrhunderte gelernt, Vielfalt auszugestalten. Die sowjetische Zeit hat die konfessionellen Grenzen zusätzlich eingeebnet. Und nach der Unabhängigkeit hat die Gesellschaft bewusst nicht den Weg der Lagerbildung gewählt.

Dass der Staat das religiöse Feld eng reguliert, wird von Menschenrechtsorganisationen zu Recht kritisch begleitet. Die gelebte Nachbarschaft der Konfessionen ist aber älter als jede Behörde – und sie trägt auch dort, wo kein Beamter hinschaut.

Das Modell ist nicht selbstverständlich, und es ist nicht ungefährdet. Aserbaidschan befindet sich in einer Art Sandwichlage. Von Norden, aus dem südrussischen Dagestan, drückt ein radikaler sunnitischer Extremismus, von Süden ein schiitischer Exportanspruch.

Der radikale Salafismus war in Aserbaidschan bis Anfang der 1990er praktisch unbekannt und hat sich danach rasch ausgebreitet – über Prediger aus dem Ausland und dem Nordkaukasus, wo der Aufstand gegen die russische Herrschaft jahrzehntelang dschihadistische Strukturen hervorbrachte.

Mit dem Krieg in Syrien zogen mehrere Hundert Aserbaidschaner in die Reihen des sogenannten Islamischen Staats, viele aus wirtschaftlich abgehängten Orten. Sheikh-ul-Islam Pashazade wandte sich schon 2014 scharf dagegen, dass der Begriff des Dschihad verdreht werde, um junge Leute zu rekrutieren und das eigene Land zu destabilisieren.

Die Gefahr ist nicht Geschichte. Seit August 2024 reklamiert der IS immer wieder Aktionen kleiner Zellen in den Wäldern um Qusar nahe der Grenze zu Russland. Ein Anhänger des afghanischen IS-Ablegers „Khorasan“ plante im Dezember 2024 einen Brandanschlag auf die Synagoge der Bergjuden in Baku und wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Bemerkenswert ist der Befund der Forschung: Radikalisierung unter Sunniten speist sich vor allem dort, wo sie sich gegenüber der schiitischen Mehrheit benachteiligt fühlen. Daraus folgt eine klare Lehre. Das beste Gegenmittel gegen den IS ist nicht das Polizeiaufgebot, sondern das Prinzip, dass niemand zu kurz kommt. Wer Sunniten als gleichwertigen Teil der Gemeinschaft behandelt, nimmt den Anwerbern ihr wichtigstes Argument.

30 Millionen Aserbaidschaner im Iran

Die zweite Seite des Sandwichs liegt jenseits des Flusses Araz im Süden. Für die Führung der Islamischen Republik Iran ist ein schiitisch geprägtes, aber säkular verfasstes Aserbaidschan mit engen Beziehungen zur Türkei und zum Westen gefährlich. Teheran begreift das als Provokation – zumal im Iran über 30 Millionen ethnische Aserbaidschaner leben.

Seit Jahren versuchen von außen gesteuerte Strukturen, unter der schiitischen Mehrheit in Aserbaidschan Fuß zu fassen. Die im Iran gegründete Bewegung „Huseyniyyun“, auch als „aserbaidschanische Hisbollah“ bezeichnet, propagiert offen den Umsturz und einen Staat nach iranischem Vorbild.

Derzeit macht die propagandistische Behauptung die Runde, Aserbaidschan plane eine Gesetzesänderung, um das Kopftuch aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Wenn überhaupt, stecken dahinter Einzelfälle, jedenfalls keine gesetzliche Maßnahme. Erst Mitte Oktober mussten das Gesundheitsministerium und die Medienaufsicht ein gefälschtes Schreiben dementieren, das ein solches Kopftuchverbot in Kliniken vortäuschte.

Einige radikale Gruppen übernehmen die Fake News aus taktischen Gründen – auch Demonstranten in europäischen Hauptstädten, wie etwa in Berlin am Brandenburger Tor mit Fahnen und Plakaten mit den Konterfeis der derzeitigen Staatsspitze. Wer genauer hinschaut, erkennt: Hier geht es nicht um Solidarität mit den aserbaidschanischen Muslimen. Die Kampagne ist rein geopolitisch motiviert und zielt auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran ab.

Teheran bestreitet jede Verantwortung

In diesem Krieg wird die Bedrohung offen sichtbar. Anfang März trafen Drohnen aus dem Iran die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan, beschädigten das Flughafengebäude und eine Schule und verletzten Zivilisten. Präsident Aliyev sprach von einem „Akt des Terrors“, Teheran bestritt jede Verantwortung.

Seit dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran im Februar antwortet Teheran mit Vergeltungsschlägen gegen amerikanische Basen in der gesamten Golfregion. Mit jeder Eskalation wächst die Versuchung, den Krieg konfessionell zu deuten: hier eine „schiitische Achse“, dort die sunnitischen Golfmonarchien. Es ist die gefährlichste Erzählung, die die Region hervorbringen kann, denn sie verwandelt politische Konflikte in Glaubenskriege, die Generationen überdauern.

Aserbaidschan bricht damit: eine schiitische Mehrheit, die sich dieser Achsenlogik verweigert, eine sunnitische Minderheit, die sich nicht instrumentalisieren lässt. Und eine Regierung, die trotz der Drohnen auf Nachitschewan Zurückhaltung übt. Präsident Aliyev kondolierte nach dem Tod Ali Khameneis persönlich in der iranischen Botschaft. Seine Regierung schickte humanitäre Hilfe in den Iran, bot das Land als Korridor für Ausreisende in Drittstaaten an und erklärte, sich an Militäroperationen gegen den Nachbarn nicht zu beteiligen. Stärke nach außen und konfessioneller Friede nach innen bedingen einander.

Gibt es Vergleichbares? Der Oman, geprägt von der ibaditischen Tradition, lebt seit Langem ein unaufgeregtes Nebeneinander von Ibaditen, Sunniten und Schiiten. Als diskreter Vermittler zwischen Washington und Teheran hat sich Oman einen Namen gemacht.

Auch in anderen Ländern der islamischen Welt gibt es lokale Initiativen: gemeinsame Freitagsgebete, Gelehrtenräte, Nachbarschaftsbündnisse. Und mit der Amman-Botschaft von 2004 haben Gelehrte aus der gesamten Umma (Anm. d. Red.: die islamische Gemeinde) die schiitische Dschaʿfari-Rechtsschule ausdrücklich als Teil des Islams anerkannt.

Doch ein Staat, in dem das Zusammengehen von Schiiten und Sunniten zugleich Staatsräson, gesellschaftliche Praxis und familiärer Alltag ist, findet sich derzeit kaum. Was die Amman-Botschaft theologisch festhält, wird in Aserbaidschan gelebt. In einer Region, die sich in konfessionelle Blöcke zu zerlegen droht, ist das alternativlos – als Beweis, dass Muslime beider Richtungen in einem Gemeinwesen gleichberechtigt zusammenleben können.

Wer verstehen will, was am Golf möglich wäre, sollte sich an das mittelalterliche Bagdad erinnern. In der Hauptstadt der Abbasiden, auf ihrem Höhepunkt das Zentrum der Gelehrsamkeit, lebten Sunniten und Schiiten über Jahrhunderte Tor an Tor: im schiitisch geprägten Viertel Karch und in den sunnitischen Vierteln am anderen Tigrisufer, verbunden durch Handel, Debatten und Heiraten.

Spannungen gab es auch damals

Unter den Buyiden-Emiren regierte im 10. und 11. Jahrhundert eine schiitische Dynastie, während der sunnitische Kalif im Amt blieb – Staatsräson im besten Sinn.

Spannungen gab es auch damals. Aber das Miteinander war die Regel, nicht die Ausnahme. Der Überlieferung nach saß Imam Abu Hanifa, Begründer der größten sunnitischen Rechtsschule, zu Füßen Imam Dschaʿfar as-Sadiqs, auf den sich die Schiiten berufen.

Die Geschichte erinnert daran, dass die heutige Feindschaft menschengemacht ist, nicht naturgegeben. Wenn in Baku die Delegationen aus aller Welt unter dem Leitwort „Brücken bauen in einer zerrissenen Welt“ zusammenkommen, muss Aserbaidschan das Thema nicht erfinden. Es lebt es. Während am Golf die Raketen den Himmel erleuchten, ist das Land am Kaspischen Meer ein Ort der Hoffnung. Europa, die islamische Welt und auch die Muslime in Deutschland täten gut daran, dieses Licht zu stärken.



Aiman Mazyek ist ehemaliger Vorsitzender des Zentralrats der Muslime und Seniorberater für politisch-kulturelle Diplomatie.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema