Berichte: Mutmaßlicher Täter im Fall Lisa T. ist tot

Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. ist verstorben. Zuletzt wurde er auf einer Intensivstation behandelt.

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Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. ist tot. Das berichten Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeikreise. Der Mann war zuvor auf einer Intensivstation behandelt worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin wollte sich auf Anfrage der Berliner Zeitung dazu nicht äußern.

Weitere Angaben zu den Umständen seines Todes, zur Identität des Mannes oder zum Hintergrund seiner Behandlung lagen zunächst nicht vor. Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß.

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