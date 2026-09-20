Hier gehts zum Liveticker nach Mecklenburg-Vorpommern: AfD bei 37 Prozent, CDU muss zittern

SPD und AfD kämpfen um Platz eins, die CDU könnte sogar aus dem Landtag fliegen.

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Am Sonntag wählten die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns einen neuen Landtag. Ersten Hochrechnungen zufolge liegt die AfD bei 37,3 Prozent, die CDU schafft es knapp über die Fünf-Prozent-Hürde.



Rund 1,3 Millionen Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 79 Prozent und erreicht damit einen Rekordwert in einem ostdeutschen Bundesland.



In den letzten Umfragen vor dem Wahltag zeichnete sich ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD mit Spitzenkandidat Leif-Erik Holm ab.

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