Landtagswahl

Hier gehts zum Liveticker nach Mecklenburg-Vorpommern: AfD bei 37 Prozent, CDU muss zittern

SPD und AfD kämpfen um Platz eins, die CDU könnte sogar aus dem Landtag fliegen.

Stephanie Lehner Harald Neuber BLZ
1 Min
Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm, Ministerpräsidentenkandidat der AfD

Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm, Ministerpräsidentenkandidat der AfD

© Jens Büttner/dpa

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Am Sonntag wählten die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns einen neuen Landtag. Ersten Hochrechnungen zufolge liegt die AfD bei 37,3 Prozent, die CDU schafft es knapp über die Fünf-Prozent-Hürde.

Rund 1,3 Millionen Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 79 Prozent und erreicht damit einen Rekordwert in einem ostdeutschen Bundesland.

In den letzten Umfragen vor dem Wahltag zeichnete sich ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD mit Spitzenkandidat Leif-Erik Holm ab.

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