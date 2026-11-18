In seiner Wohnung lagerte Bargeld, sein Wissen über den Polizeifunk machte ihn angreifbar. Seit dem 8. Mai 2005 fehlt von dem 49-Jährigen jede Spur.

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Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem spurlosen Verschwinden des Berliner Fotografen Alexander Luchterhandt setzt die Polizei auf die Öffentlichkeit. Der mutmaßliche Mordfall wird am Abend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ vorgestellt.

Die Berliner Ermittler hoffen auf neue Hinweise zum Schicksal des damals 49-jährigen Journalisten und Fotografen, der am 8. Mai 2005 verschwand. Ein Fahnder stellt den Fall in der Fernsehsendung vor. Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) führt den Fall als sogenannten Cold Case und greift ihn regelmäßig neu auf.

Bargeld in der Wohnung verschwunden

Luchterhandt verdiente nach Angaben der Polizei unter anderem Geld mit Informationen aus dem illegalen Abhören des Polizeifunks. In seiner Wohnung soll er größere Bargeldbeträge aufbewahrt haben. Kurz vor seinem Verschwinden habe er angekündigt, sich aus dem Geschäft zurückziehen zu wollen.

Nach seinem Verschwinden wurde die Wohnung offenbar durchsucht, Geld fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass Luchterhandt getötet wurde. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

Ermittlungen gegen fünf Verdächtige eingestellt

Im Jahr 2005 gerieten fünf Männer ins Visier der Kriminalpolizei. Zwei von ihnen saßen für einige Wochen in Untersuchungshaft. 2008 wurden die Ermittlungen gegen die Verdächtigen eingestellt, da nach Angaben der Behörden kein hinreichender Tatverdacht bestand.

Um das Verschwinden rankten sich zahlreiche Spekulationen. Diese reichten von einem Mord durch Bekannte oder die russische Mafia bis hin zu einer selbstgewählten neuen Existenz in der Karibik oder in Polen.

Anfang 2025 durchsuchten Einsatzkräfte ein Grundstück im Berliner Ortsteil Wannsee nach Hinweisen. Die Suche blieb nach Polizeiangaben ohne Ergebnis. (mit dpa)

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