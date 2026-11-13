Nach 60 Jahren zurück: 18-Jährige holt gigantischen Roten Thun aus der Nordsee

Roter Thun in der Nordsee: Vor Whitby sind erstmals seit 60 Jahren wieder Blauflossen-Thunfische gefangen worden. Was hinter dem Comeback steckt.

Riesen-Thunfisch bei der Neujahrsauktion in Tokio: Für Rote Thune zahlen Sushi-Ketten dort Millionen. Jetzt schwimmt die Art auch wieder in der Nordsee.

Ada Peake ist 18 und lernt gerade das Fischerhandwerk. Im August holte sie mit der Crew der „Dominator A“ vor der englischen Küste einen Fisch an Bord, der so viel wog wie vier erwachsene Männer.



338 Kilogramm, 2,80 Meter lang: ein Blauflossen-Thunfisch, besser bekannt als Roter Thun. Vor Whitby in Yorkshire hatte seit rund 60 Jahren niemand mehr so ein Tier gefangen und an Land gebracht.



Sie fühle sich sehr privilegiert, sagte Peake laut der Yorkshire Post. So ein Fisch sei in Whitby seit weit über 70 Jahren nicht mehr auf den Markt gekommen.

Zweiter Riesen-Thunfisch nur Tage später

Wenige Tage danach landete die Crew einen zweiten Roten Thun, ebenfalls über 300 Kilo schwer. Es sind die ersten Exemplare, die für den Markt aus der Nordsee geholt wurden, seit Großbritannien im Juli neue Fanglizenzen vergeben hat.

Whitby war einst die Thunfisch-Hauptstadt Englands

In den 1930er-Jahren reisten Großwildangler aus ganz Europa an die Küste von Yorkshire. 1933 gründete sich im Nachbarort Scarborough der British Tunny Club, im selben Jahr kam in Whitby ein Thunfisch mit mehr als 380 Kilo an Land.



Dann fischten die Flotten die riesigen Heringsschwärme leer, von denen die Thunfische lebten. In den 1950er-Jahren waren die Räuber praktisch aus der Nordsee verschwunden, schreibt das Marlin Magazine.

Warum der Rote Thun zurück ist

Rodney Forster leitet das Meereslabor der Universität Hull. Er sieht in dem Fang ein mögliches Zeichen, dass sich die Bestände dank internationaler Fangbeschränkungen erholen, heißt es in einer Mitteilung der Uni.



Die zuständige Thunfisch-Kommission Iccat zog 2007 die Notbremse und setzte einen strengen Wiederaufbauplan mit harten Quoten durch. Gleichzeitig hat sich der Hering vor der englischen Ostküste erholt. Das Buffet ist wieder eröffnet.



Woher die Whitby-Fische stammen, ist noch unklar. Forscher der Universität Exeter haben in der Region erstmals Thunfische mit Sendern markiert, berichtet das Magazin Oceanographic.

Rekordhitze in der Nordsee bedroht das Comeback

Ausgerechnet das Klima könnte den Erfolg gefährden. 2025 und 2026 hat die Nordsee die höchsten Temperaturen ihrer Messgeschichte erreicht, vor Yorkshire ist das Wasser in 40 Jahren um rund zwei Grad wärmer geworden.



Dem Thunfisch macht das wenig aus, sagt Forster. Der Hering aber bevorzugt kühles Wasser. Zieht er weiter nach Norden, nimmt er die Nahrung der Thunfische mit.

Roter Thun: 600 Kilo, 70 km/h, Millionen wert

Der Atlantische Rote Thun wird über drei Meter lang und mehr als 600 Kilo schwer. Er schwimmt schneller als 70 Kilometer pro Stunde und kann seinen Körper wärmer halten als das umgebende Wasser.



Sein Fleisch ist für Sushi heiß begehrt. Im Januar 2026 zahlte Sushi-Unternehmer Kiyoshi Kimura bei der Neujahrsauktion in Tokio 510 Millionen Yen für ein einziges Tier mit 243 Kilo, umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro. Weltrekord.



Genau dieser Preis hat den Fisch einst fast ausgerottet. Dass er jetzt nach Whitby zurückschwimmt, gehört zu den seltenen guten Nachrichten aus dem Meer.

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