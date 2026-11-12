Nach Abu Dhabi: Muss Selenskyj den Donbass für US-Sicherheitsgarantien aufgeben?

Selenskyj steht in Abu Dhabi unter Druck: Für US-Sicherheitsgarantien soll er den Donbass aufgeben. Doch wie belastbar sind die Zusagen aus Washington?

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Nach Abu Dhabi steht Selenskyj vor einer historischen Zwangswahl: Entweder nimmt er das russische Angebot an oder muss zusehen, wie die letzten Reste der ukrainischen Wirtschaft zerstört werden.

Putin hat im August die militärische Pandora-Büchse geöffnet. Inzwischen ist daraus ein Krieg gegen die verbliebene Infrastruktur geworden. „Ich werde die gesamte grundlegende Infrastruktur der Ukraine zerstören“, drohte Putin vergangene Woche. Im Energiesektor ist kaum noch etwas übrig, das größte Stahlwerk hat geschlossen, Getreide verrottet auf den Feldern, weil der Hafen von Odessa seit Monaten blockiert ist.

Auch bei der Luftverteidigung sieht es düster aus. Deutschland kann frühestens 2027 wieder Abfangraketen liefern, Portugal erst 2028. Trumps Angebot von 500 Raketen greift sogar erst Mitte 2030 – bezahlen müsste sie ohnehin die EU.

Eine vorläufige Worst-Case-Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass den ukrainischen Streitkräften im April 2029 bei anhaltenden Verlusten und Desertionen die Soldaten ausgehen könnten. Selenskyj erhält zwölf Raketen im Monat, genug für einen Abschuss alle drei Tage. Russland verfügt über 200 ballistische Raketen und produziert monatlich 50 weitere. Hinzu kommen Drohnen und FAB-3000-Gleitbomben. Eine solche Bombe tötete vergangene Woche bei einem Angriff auf eine Schule 55 Menschen, darunter Rettungskräfte.

Neuer Pragmatismus kommt zu spät

Selenskyj reist seit Monaten um die Welt, um mehr Geld und Raketen aufzutreiben, bislang weitgehend erfolglos. Mit dem nahenden Winter wächst der Druck. Im Westen dominiert plötzlich Pragmatismus. Europa öffnet selbst wieder Gesprächskanäle nach Moskau. Selenskyj fordert inzwischen einen europäischen Ansprechpartner für Gespräche mit dem Kreml. Das kommt spät. Europa hat ihm nicht geliefert, was er für die Fortsetzung des Krieges braucht, obwohl seit Monaten absehbar ist, was Kiew im Dezember bevorsteht.

Selenskyj musste deshalb in Abu Dhabi eine Vereinbarung erreichen oder den Weg für ein Treffen mit Putin ebnen, bei dem über Gebietsfragen entschieden wird. Der Tausch: Die Ukraine gibt den Donbass auf und erhält dafür ein belastbares Sicherheitsabkommen.

Washington hat Sicherheitszusagen nach dem Vorbild von Artikel 4 und Artikel 5 der Nato in Aussicht gestellt. Jared Kushner sagte im vergangenen Monat, stimme Selenskyj der Aufgabe des Donbass zu, sei „der Deal gemacht“. Doch inzwischen erklären sowohl US-Außenminister Marco Rubio als auch der Kreml, Europa müsse eingebunden werden. Bislang hatten beide Seiten versucht, Europa aus den Gesprächen herauszuhalten.

Ist also alles geklärt? Keineswegs

Selenskyj machte sein Dilemma auf X deutlich. Als die Amerikaner fragten, ob die Ukraine den Donbass gegen Sicherheitsgarantien eintauschen könne, habe er wissen wollen, was diese konkret bedeuteten: Nato-Mitgliedschaft? Nein, etwas Ähnliches. Doch beim Donbass verlange man von ihm eine klare Antwort, während Washington bei der Sicherheit vage bleibe.

„Niemand vertraut Putin, dass er aufhört, wenn wir den Donbass verlassen“, schrieb Selenskyj. Russland werde pausieren und in einem, zwei oder fünf Jahren zurückkehren. Wer trage dann die Schuld?

Auch der Verweis auf Artikel 5 beruhigt nur bedingt: Er verpflichtet Nato-Staaten nicht automatisch zum militärischen Eingreifen, sondern zunächst zu Konsultationen und zu Maßnahmen, die jedes Mitglied selbst für erforderlich hält. Selenskyj braucht dagegen eine Garantie, die eine erneute russische Invasion wirksam abschreckt und eine militärisch glaubwürdige Reaktion sicherstellt. Andernfalls könnte Russland den Krieg in wenigen Jahren wieder aufnehmen und bis nach Dnipro vorrücken. Aufgegebene Gebiete wären für die Ukraine womöglich endgültig verloren.

Hinzu kommt Trumps Sicherheitsdoktrin. Die USA wollen sich aus Europa zurückziehen; Russland sei künftig Europas Problem. Das Pentagon setzte den Europäern eine Frist bis 2027, um selbst Verantwortung für die konventionelle Verteidigung zu übernehmen. Damit steht auch die US-Logistik infrage. Europa hat sich kaum darauf vorbereitet. Was sind amerikanische Garantien wert, wenn Washington im Ernstfall die Verantwortung weiterreicht? Europa bietet Selenskyj bislang wenig Konkretes. Übrig bleibt Macrons Idee einer „Rückversicherungstruppe“: 7000 Soldaten nahe der polnischen Grenze, möglichst weit weg von den Russen. Moskau verspottete den Vorschlag und drohte, die Truppe zuerst anzugreifen.

Hobson’s Choice: Wenigstens etwas

Selenskyj soll den Donbass aufgeben, den USA vertrauen, auf Europas Zusage hoffen und zugleich Putin glauben. Das ist kein Sicherheitskonzept. Eine Hobson’s Choice bedeutet: Man nimmt, was angeboten wird, oder geht leer aus.

Einen möglichen Lichtblick gibt es dennoch. Putin könnte ein Interesse daran haben, sich an ein Abkommen zu halten, wenn damit große Wirtschaftsdeals verbunden wären. Ein Frieden mit der Ukraine würde den Weg für Geschäfte im Umfang von angeblich zwölf Billionen Dollar aus dem Dmitrijew-Paket freimachen – etwa das Sechsfache der russischen Wirtschaftsleistung.

Garantiert ist das nicht. Doch Kirill Dmitrijew, Chef des russischen Staatsfonds RDIF, verfolgt solche Vorhaben ernsthaft und hat Milliardengeschäfte mit chinesischen und arabischen Partnern vermittelt. Ein Arrangement mit Washington könnte Putin zudem Einfluss gegenüber Peking verschaffen und ihm einen Grund geben, nicht erneut in die Ukraine einzumarschieren. Denn diesmal würden US-Sanktionen tatsächlich ins Gewicht fallen.

Vorerst bleibt das Wunschdenken; Selenskyj hilft es nicht. Dennoch können wirtschaftliche Verflechtungen Länder stärker zusammenführen als Gewaltandrohungen. Deutschlands Weg vom geächteten Feind zum wirtschaftlichen Rückgrat Europas zeigt das ebenso wie die Bereitschaft der EU, Sanktionen gegen Russland zugunsten eigener Unternehmensgewinne auszuhöhlen.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Er erschien zuerst hier auf Englisch.

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