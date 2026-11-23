Mit Y-9E aus China und A400M von Airbus erweitert Kasachstan seine Transportflotte und reduziert weiter die Abhängigkeit von russischer Militärtechnik.

Ende vergangener Woche landete die erste chinesische Shaanxi Y-9E in Almaty. Das kasachische Verteidigungsministerium bezeichnete die Lieferung der ersten von insgesamt sechs Maschinen als Teil der Flottenerneuerung. Anfang November berichtete diese Zeitung über die Lieferung des europäischen Airbus A400M. Shaanxi und Airbus hängen damit Russland ab und unterstreichen Kasachstans Diversifizierungsstrategie.



Obwohl die viermotorige Y-9E auf der Bauweise einer sowjetischen Antonow An-12 beruht, liegen sämtliche Produktionsschritte in China. Nach kasachischen Angaben liegt das Flugzeug leistungsmäßig zwischen dem leichteren Airbus C-295 und dem größeren A400M. Es soll die Lücke zwischen beiden Mustern schließen und mittlere Transportaufgaben übernehmen.



Der Schritt folgt unmittelbar auf den Abschluss des A400M-Geschäfts. Die erste Maschine wurde bereits vor zwei Jahren ausgeliefert, die zweite kam Anfang November aus Sevilla. Sie sollen Personal und schweres Gerät transportieren sowie Evakuierungen und Friedensmissionen unterstützen. Hinzu kommen vorhandene C-295-Transporter. Die letzte An-26 der Nationalgarde wurde im Oktober ausgemustert. Die Flotte verschiebt sich damit von sowjetischen Mustern zu westlichen und chinesischen Flugzeugen.

Weg von Moskau – aber nicht in eine neue Abhängigkeit?

Die politische Richtung ist deutlich. Russland war nach dem Zerfall der Sowjetunion jahrzehntelang zentraler Waffenlieferant und sicherheitspolitischer Bezugspunkt Kasachstans. Der Krieg gegen die Ukraine hat diese Rolle geschwächt. Russische Rüstungsgüter sind knapper verfügbar, während Zentralasiens Staaten ihre Beschaffung breiter aufstellen wollen, um unabhängiger von Russland zu werden. Eine Analyse des Warschauer Zentrums für Oststudien (OSW) beschreibt, dass sich Kasachstan und seine Nachbarn von Moskau distanzieren und verstärkt Partner außerhalb Russlands suchen. Als wachsende Lieferanten nennt die Studie China, die Türkei und europäische Staaten.

Die Flottenstruktur passt in dieses Bild. Airbus steht für europäische Technologie, Ausbildung und Ersatzteilversorgung. Mit der Y-9E gewinnt China Einfluss auf einen weiteren Bereich der kasachischen Streitkräfte. Astana gewinnt Auswahlmöglichkeiten und verringert das Risiko, bei Transportflugzeugen allein von russischen Herstellern und Lieferketten abhängig zu sein.



Auch in Usbekistan wird Chinas wachsender Einfluss auf die Rüstungsmärkte Zentralasiens sichtbar. Ende August 2026 präsentierte das Land erstmals chinesische J-10CE-Kampfjets. Damit ist Usbekistan nach Pakistan der zweite ausländische Betreiber des Mehrzweckkampfflugzeugs und der erste in Zentralasien. Seine Konstruktion weist Ähnlichkeiten mit dem israelischen Kampfflugzeug Lavi auf, dessen Entwicklung Israel 1987 eingestellt hatte. Für Peking bedeutet der Export nach Usbekistan dennoch einen wichtigen strategischen Erfolg.

Zwei Systeme, neue Herausforderungen

Der parallele Betrieb von A400M und Y-9E wirft allerdings auch Fragen für die Nato auf. Könnten etwa technische Details weitergegeben werden oder Bauteile von Mitbewerbern kopiert werden? Für Kasachstan selbst ist die parallele Nutzung dagegen unproblematisch. Unterschiedliche Flugzeugtypen lassen sich sicher nebeneinander betreiben, wenn Besatzungen, Wartung und Verfahren jeweils auf das Muster zugeschnitten sind. Trotzdem steigt der Aufwand: Getrennte Ausbildung, Ersatzteillager, Werkzeuge und Wartungsstrukturen sind nötig. Kleinere Flotten sind in der Beschaffung teurer, wenn Ersatzteile gesondert hergestellt werden müssen.



Hinzu kommt die Interoperabilität. Funk- und Datenverbindungen, Navigations- und Identifikationssysteme sowie Verfahren für gemeinsame Einsätze müssen kompatibel sein oder über Schnittstellen zusammengeführt werden. Mit westlichen Partnern könnte die Integration chinesischer Systeme zusätzliche Prüfungen erfordern. Besonderer Schutz gilt zudem sensiblen Einsatzdaten und Wartungsinformationen.

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