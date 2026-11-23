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Tobias Gotthardt bei einer Pressekonferenz am 6. November, als er die kommissarische Leitung des bayerischen Wirtschaftsministeriums übernahm.

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Der bisherige bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) wird neuer Wirtschaftsminister des Freistaats. Er tritt die Nachfolge des Anfang November überraschend verstorbenen Hubert Aiwanger an. Das gab Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl am Montag in München bekannt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Gotthardt führt das Wirtschaftsministerium seit Aiwangers Tod bereits kommissarisch.

Aiwangers bisheriges Amt als stellvertretender Ministerpräsident übernimmt Umweltminister Thorsten Glauber. Die Freien Wähler haben damit die Nachfolge für beide Regierungsämter festgelegt. Neuer Chef der Freien Wähler soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden.

Gotthardt soll für Kontinuität sorgen

Gotthardt ist seit 2023 Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium und war damit bereits unter Aiwanger an der Leitung des Ressorts beteiligt. Streibl begründete die Entscheidung damit, dass Gotthardt bestmöglich für Kontinuität sorgen könne. Nach dpa-Informationen wollten die Freien Wähler knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl größere personelle Veränderungen vermeiden und auf einen Politiker setzen, der mit den Aufgaben des Ministeriums vertraut ist.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss den neuen Wirtschaftsminister mit Zustimmung des Landtags berufen. Die nächste Plenarsitzung ist für Dienstag vorgesehen.

Mit Aiwangers Tod verloren die Freien Wähler nicht nur ihren Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten, sondern auch ihren Landes- und Bundesvorsitzenden. Aiwanger hatte die Partei 2008 in den Bayerischen Landtag und 2018 als Koalitionspartner der CSU in die Staatsregierung geführt.

Aiwanger war Anfang November im Alter von 55 Jahren gestorben. Er wurde leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden, wo er sich wegen der geplanten Eröffnung eines Hauptstadtbüros seiner Partei aufhielt. Am vergangenen Samstag wurde er in seiner niederbayerischen Heimat beigesetzt.

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