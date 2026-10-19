Nach Anschlag gegen Starlink-Anlage: Bulgarien sucht nach zwei Deutschen

Eine Starlink-Antenne auf einem Zug. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Anlage in Bulgarien werden zwei Deutsche gesucht.

Ein Gericht in Sofia hat nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Starlink-Anlage die Ausstellung europäischer Haftbefehle gegen zwei Deutsche genehmigt. Wie der bulgarische Sender bTV am Montag berichtete, sollen die beiden 19-Jährigen am späten Abend des 9. Oktober Antennen nahe dem Dorf Plana südlich der Hauptstadt angezündet haben.



Das Gericht sah ausreichende Anhaltspunkte für einen Tatverdacht. Über die Schuld der Beschuldigten ist damit nicht entschieden. Der Beschluss ist dem Sender zufolge noch nicht rechtskräftig.



Nach den bei der Anhörung vorgelegten Ermittlungsunterlagen wurden acht Antennen beschädigt. Drei brannten vollständig aus, fünf weitere wurden unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Laut dem Sender Nova bestand zudem die Gefahr, dass das Feuer auf ein Verwaltungsgebäude übergreift.

Deutsche offenbar als Touristen eingereist

Den Ermittlern zufolge kamen die beiden Männer am Tattag in einem Volkswagen mit deutschem Kennzeichen aus Serbien nach Bulgarien. Sie hätten angegeben, als Touristen unterwegs zu sein. Noch am selben Abend sollen sie das Land wieder in Richtung Serbien verlassen haben. Ihr Aufenthaltsort ist bislang unbekannt.



Die beiden wurden nach Angaben von AFP am 14. Oktober in Abwesenheit beschuldigt. Zwei Tage später folgte ein nationaler Haftbefehl. Bei einer Verurteilung wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung drohen ihnen demnach Freiheitsstrafen zwischen drei und zwölf Jahren.

Verteidigung bestreitet eindeutige Identifizierung

Die Pflichtverteidiger wandten bei der Anhörung ein, dass die Videoaufnahmen keine eindeutige Identifizierung der Täter ermöglichten. Diese sollen nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Masken und Handschuhe getragen haben. Das Gericht hielt die vorliegenden Hinweise dennoch für ausreichend und nahm auch Fluchtgefahr an.



Zu den Beweismitteln gehören nach einem Bericht des Bulgarischen Nationalen Hörfunks BNR Fotos, Aufzeichnungen über die Bewegungen des Autos, Zeugenaussagen und Gutachten zu den beschädigten Antennen auf dem Gelände „Teleport Plana“.

Weitere Angriffe auf Starlink-Infrastruktur

In den vergangenen Wochen wurden weitere Angriffe auf europäische Starlink-Infrastruktur bekannt. Nach Angaben von AFP registrierten litauische Behörden am Wochenende einen versuchten Anschlag auf einen Ausrüstungsdienstleister. Die Regierung machte Russland dafür verantwortlich.

Bereits im September war eine Starlink-Bodenstation südlich von Warschau in Brand geraten. Polnische Behörden sprechen von Sabotage und vermuten russische Hintermänner. Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden Verdächtige in Deutschland festgenommen. Ein Zusammenhang mit dem bulgarischen Fall ist bislang nicht belegt.



Starlink ist das Satellitennetz von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Es spielt eine wichtige Rolle für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte. Nach Angaben aus Kiew wird es auch für die Steuerung von Drohnen und die Drohnenabwehr benötigt.

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