Nach Aufregung um 60-Dollar-Brot: Bäcker backt jetzt kleinere Brötchen

Martin Auer verkauft in New York ein Brot für 60 Dollar – und löste damit einen mächtigen Marketing-Hype aus. Was der Österreicher selbst dazu sagt – und warum es jetzt das „Baby Rye“ gibt.

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Würden Sie ein Brot für 54 Euro kaufen? Vermutlich käme man mindestens ins Schnappatmen, würden an der Backtheke in Berlin-Mitte solche Preise aufgerufen – auch wenn in der deutschen Hauptstadt mittlerweile durchaus happige Preise für hippe Backprodukte aufgerufen werden.



Doch in New York hat ein 60-Dollar-Brot zuletzt für lange Schlangen und viel Wirbel gesorgt – und es wird trotz des stolzen Preises rege gekauft.

In der Bäckerei „Rye by Martin Auer“ in Soho herrscht seit der Eröffnung im September Hochbetrieb, was auch den dahinter steckenden Familienbetrieb aus Graz mit mehr als 40 Filialen in Österreich freuen dürfte.

60-Dollar-Brot: Spott vom Discounter

Das rund 1,5 Kilogramm schwere Roggensauerteigbrot der Auers sorgt auch auf Social Media für rege Kontroversen, ob das nun ein adäquater Preis ist für ein Brot aus österreichischem Bio-Roggenmehl, Wasser und Salz. Oder ob das alles nur ein riesiger Hype ist, der hier befeuert wird. Eine österreichische Influencerin bezeichnete den Preis als „bodenlos“, auch der Discounter Lidl verspottete das 60-Dollar-Brot.

Die meisten Kunden räumen allerdings ein, dass es gut schmeckt. Immerhin: Der Sauerteig ist 57 Jahre alt und stammt noch vom Großvater, erzählte Martin Auer dem Magazin Grub Street. Sein Sohn nennt gegenüber Fox News das importierte Mehl, die lange Herstellung und die Kosten in Soho als Kostentreiber.

1,5 Kilogramm schwere Brotlaibe aus Roggensauerteig werden für 60 Dollar im New Yorker Viertel Soho im Rye verkauft. © Anne Pollmann/dpa

In Graz kostet der große Laib 12,97 Euro, wie der Guardian recherchierte. Martin Auer sieht dennoch keinen Grund zur Aufregung. Im Interview mit dem österreichischen Kurier zog er jetzt Bilanz. „Der war aus meiner Sicht unverhältnismäßig“, so der Unternehmer über den Hype. Über die große Aufmerksamkeit freue er sich zwar, die teils gehässigen Kommentare hätten ihm aber vor allem für seine Mitarbeiter leidgetan.

Derweil gibt es in New York bereits die nächste Neuigkeit: Auer erweitert sein bisher auf eine einzige Brotsorte beschränktes Sortiment um das „Baby Rye“. Dabei handelt es sich um eine kleinere Version seines berühmten Roggenbrotes.

Der Grund klingt durchaus praktisch. Der ursprüngliche Laib wiegt rund 1,5 Kilogramm und ist für kleinere Haushalte nicht unbedingt ideal. „Wenn ich ein Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt bin, werde ich mich nicht die nächsten zehn Tage nur von Rye ernähren“, erklärte Auer dem Kurier. Außerdem habe man so mehr Kruste.

In Wien ist das Bio-Baby-Rye bereits für 4,93 Euro pro Laib erhältlich. Wie viel die kleinere Variante in New York kosten wird, verrät Auer vorerst nicht.

Zur Einordnung: Der große Roggenlaib in Soho kommt auf rund 40 Dollar pro Kilo, umgerechnet etwa 36 Euro. In Deutschland zahlen Kunden beim Bäcker im Schnitt gut fünf Euro pro Kilo Brot, im Supermarkt gut drei Euro.

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