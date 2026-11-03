Nach Boykott-Welle: Weltverband vertagt Russland-Entscheidung zur Eishockey-WM

Die Entscheidung über Russlands Teilnahme an der Eishockey-WM 2027 ist vertagt. Nach zwei Tagen Beratung hat das Council des Weltverbands IIHF noch kein Ergebnis. „Wir setzen unser Meeting am Donnerstag fort“, sagte IIHF-Präsident Franz Reindl dem Sport-Informations-Dienst (SID).



Der Weltverband steckt in der Zwickmühle. Der Sportgerichtshof CAS hat ihn am Freitag verpflichtet, Russland sofort wieder zuzulassen. Seitdem haben sechs der 16 WM-Teilnehmer angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten: Weltmeister Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Lettland und Tschechien.



In einer Mitteilung vom Mittwochmorgen hält die IIHF an ihrer Ablehnung des Urteils fest. Man analysiere „verschiedene Szenarien“, die Folgen der CAS-Entscheidung seien „erheblich unterschätzt“ worden. Als Probleme nennt der Verband Visa, Sicherheit, Logistik und den Spielmodus.

Boykott-Front: Sechs Nationen wollen nicht gegen Russland spielen

Den Anfang machte am Montag Finnland. „Unsere Position ist: Finnland wird nicht gegen Russland spielen“, sagte Verbandspräsident Heikki Hietanen dem finnischen Sender Yle – jedenfalls solange der Krieg in der Ukraine andauert. Er warb für eine gemeinsame Front.



Am Dienstag folgten die anderen. Norwegen begründete seinen Schritt mit „erheblichen Sicherheitsrisiken“ für Spieler und Betreuer. Schwedens Verbandschef Anders Larsson, der einen Boykott am Montag noch „keine Option“ genannt hatte, drehte bei: „Unsere Linie steht fest.“ Am Abend schloss sich Tschechien an. Österreichs Verband lehnt die Rückkehr Russlands ebenfalls ab, prüft einen Boykott aber noch.

Gruppe A in Mannheim: Finnland, Schweden, Lettland, Ukraine

Besonders heikel ist die Gruppe der deutschen Mannschaft. In Gruppe A in Mannheim spielen laut vorläufiger Einteilung auch Finnland, Schweden, Lettland und die Ukraine. Lettland darf Wettkämpfe gegen russische Teams per Gesetz gar nicht bestreiten.



Die Ukraine wiederum könnte als schlechter platzierter Aufsteiger ihren Platz an Russland verlieren. Wie die IIHF das Teilnehmerfeld umbauen will, ist offen.

Kanada macht dicht – und Deutschland?

Ein Gastgeber hat sich bereits festgelegt. Russland werde bei der U20-WM zum Jahreswechsel in Kanada nicht dabei sein, sagte Premierminister Mark Carney: „The Russians will not be there.“ Die Regierung in Ottawa will keine Visa ausstellen. Auch Finnlands Außenministerin Elina Valtonen will russischen Athleten die Einreise verweigern.



Die Bundesregierung hat sich so klar noch nicht positioniert. Ein Sprecher nannte das CAS-Urteil laut SID „sehr kritisch“ und verwies auf die restriktive Visapolitik gegenüber Russland. Die Abwägung ist heikel: Litauen verweigerte russischen Sportlern schon einmal Visa – und verlor daraufhin die Ausrichtung eines Turniers im Modernen Fünfkampf.

Gegendruck aus Moskau

Russland reagiert bereits. Sportminister Michail Degtjarew kündigte an, Unterlagen zu den Boykotten beim Internationalen Olympischen Komitee einzureichen. Er rechne damit, dass Länder, die an dieser Linie festhalten, Turnierausrichtungen verlieren werden. Für den Gastgeber Deutschland ist das eine weitere Unbekannte.

Was jetzt auf den DEB zukommt

DEB-Chef Frank H. Lutz führt derzeit Gespräche in Berlin, es geht um Visa und Sicherheitskosten. Er hatte eine Rückgabe der Heim-WM am Wochenende nicht ausgeschlossen.



Die nächste Weichenstellung liegt beim Weltverband. Am Donnerstag berät das Council weiter. Die WM ist für den 13. bis 30. Mai 2027 in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf angesetzt.

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