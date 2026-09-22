Nach dem Tod von Presley Gerber: Familie wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Am Sonntag starb der Sohn von Cindy Crawford im Alter von gerade einmal 27 Jahren. Nun gibt es neue Details zu seinem Tod – und schwere Vorwürfe gegen seine Familie.

Er stand als Model für Marken wie Calvin Klein und Dolce & Gabbana vor der Kamera und war der Sohn von US-Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber. Am vergangenen Sonntag starb Presley Gerber im Alter von 27 Jahren, wie ein Sprecher der Familie bestätigte.



Bisher war über die Todesursache und die Umstände von Gerbers Tod nicht viel bekannt, außer dass sich Gerber zum Todeszeitpunkt in einer kalifornischen Entzugsklinik aufgehalten haben soll. Nun – wenige Stunden später – kommen neue Informationen ans Licht.

Verdacht auf Überdosis: Autopsie abgeschlossen

„Am 20. September 2026, gegen 9.35 Uhr, rückten Beamte des Polizeireviers Santa Monica zu einem Einsatz wegen einer möglichen Überdosis aus“, teilte die Polizeibehörde dem amerikanischen Portal E! News in einer Erklärung mit. Und weiter: „Vor Ort fanden die Beamten einen verstorbenen Mann vor. Die Gerichtsmedizin des Los Angeles County identifizierte die Person als den 27-jährigen Presley Gerber.“

Presley Gerber war der Sohn von Unternehmer Rande Gerber und US-Supermodel Cindy Crawford. © Billy Bennight/imago

Wie das US-Portal TMZ zudem berichtet, soll eine Autopsie nach einer mutmaßlichen Überdosis des Verstorbenen inzwischen abgeschlossen sein – bekannt gegeben wurde das Ergebnis bisher jedoch nicht. Demnach teilten Quellen, die mit dem Fall vertraut seien, mit, dass sich Gerber mit mehreren anderen Personen in einer „luxuriösen Entzugsklinik“ aufgehalten haben soll und man von einer Überdosis ausgeht. Von einem Verbrechen geht die Polizei bislang nicht aus.



Ebenfalls offen ist, wann der Sohn von Cindy Crawford in diese Einrichtung gekommen war. Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber TMZ: „Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre.“

Doch als wäre die Nachricht vom Tod ihres Sohnes nicht schwer genug, sehen sich Cindy Crawford, Rande Gerber und andere Angehörige nun mit schweren Vorwürfen konfrontiert. In den sozialen Medien wird den Eltern vorgehalten, sie hätten Presley Gerber während seines jahrelangen Kampfes mit psychischen Problemen und einer Suchterkrankung nicht ausreichend unterstützt.



Die Familie wehrt sich. Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Familie Gerber dem People Magazine mitteilte, könne von abwesenden Eltern keine Rede sein. Presley habe stets den Rückhalt seiner Familie gehabt.

Seit seinem Tod seien Gerbers Angehörige „unbeschreiblich traurig“ und völlig geschockt. Die Familie habe laut dem Sprecher immer eng zusammengehalten. Seine Schwester Kaia Gerber habe bewundert, dass Presley so offen über seine persönlichen Schwierigkeiten gesprochen habe. Seine Angehörigen seien außerdem stolz darauf gewesen, dass er aus der Unterstützung anderer Menschen neue Kraft schöpfte.

Vertrauter der Familie: „Das macht es so herzzerreißend“

Dem Vorwurf, Crawford und Gerber hätten ihren Sohn im Stich gelassen, widerspricht ein Vertrauter der Familie gegenüber dem Promiportal deutlich: „Das war nie eine Situation mit zwei abwesenden Hollywoodeltern. Cindy und Rande hätten Presley nicht besser unterstützen können. Sie waren immer für ihn da und taten alles, was sie konnten, um ihm zu helfen. Die Familie war schon immer unglaublich eng verbunden, und Presley wurde zutiefst geliebt.“

Über Jahre hinweg sei Presley Gerbers Zustand mal von besseren, mal von schwierigeren Phasen geprägt gewesen, so die Quelle. Vor einigen Jahren habe Gerber in einem Restaurant der Familie in Malibu gearbeitet und einen stabilen Eindruck gemacht.



„Das macht es so herzzerreißend. Seine Familie hat nie aufgehört, ihn zu unterstützen, ihn zu lieben und zu hoffen, dass es ihm gut gehen würde“, so der Vertraute.

Die einzigen Kinder von Cindy Crawford: Model und Schauspielerin Kaia Gerber ist die jüngere Schwester von Presley Gerber. © Lisa OConnor/Imago

Die Schwester des Verstorbenen hatte nur einen Monat vor dem Tod ihres Bruders öffentlich über dessen seit rund zehn Jahren anhaltende Drogenabhängigkeit gesprochen und darüber, wie stark diese Situation das Familienleben geprägt habe. „Wenn so etwas in einer Familie passiert, bringt es im Grunde alle auf dieselbe Ebene“, erklärte Kaia Gerber der Vogue. Sie selbst habe sich deshalb als das unkomplizierte Kind wahrgenommen und nur ungern um Unterstützung gebeten.

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