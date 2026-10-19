Nach den Krawallen in Paris: Jetzt bieten die Plünderer ihr Diebesgut im Netz an

Erst wurden Geschäfte in ganz Frankreich geplündert, nun wird die Beute offenbar im Netz angeboten. Wie gehen Plattformen wie Vinted gegen den Verkauf vor?

In manchen Geschäften sah es aus, als wären die Ladendiebe mit dem Bagger angerückt.

Für viele Händler in Frankreich endeten die Proteste am Wochenende mit verwüsteten Geschäften, geplünderten Regalen und gestohlener Ware. Während sich Ladeninhaber mit den Folgen auseinandersetzen, Schäden beziffern und den Verlust ihrer Waren verkraften müssen, stellt sich für die französischen Behörden nun nicht nur die Frage nach der Identität der Plünderer, sondern auch danach, wo das Diebesgut landet.



Eine Spur führt auf Second-Hand-Plattformen wie Vinted, wo noch am Samstag und im Laufe des Sonntags Hehlerware aufgetaucht sein soll.

Artikelbeschreibung: „Pullover bei Protest gestohlen“

Wie die französische Regionalzeitung Midi Libre etwa berichtet, seien auf der Online-Handelsplattform Vinted „Dutzende von Anzeigen“ erschienen, in denen Marken-Make-up oder Parfüm im Wert von mehreren zehn oder sogar hundert Euro einzeln angeboten wurden – jedoch nur zu einem Bruchteil des Originalpreises. Als Beleg fügte die Zeitung beispielhaft Screenshots einiger Inserate ein.



Auch andere französischsprachige Zeitungen wie L’Essentiel berichten über derartige Angebote.

Nachdem die Plünderer die Geschäfte verwüstet hatten, machten sie sich am Samstag schnell auf die Socken. © Pascal Fayolle/Imago

Manche Verkäufer haben dabei nicht einmal die Herkunft dieser Produkte verschleiert und fügten Hinweise wie „17. Oktober“ und „Pullover bei Protest gestohlen“ in die Artikelbeschreibung ein. Einige wurden in ihren Angeboten sogar so explizit, dass sie den Herkunftsort angaben: „Protest in Lyon“.

Was noch im Laufe des Wochenendes online gewesen zu sein scheint, steht inzwischen jedoch nicht mehr zum Verkauf. Vinted hat auf derartige Inserate reagiert und geht nach eigenen Angaben aktiv dagegen vor.



Eine kurze Recherche der Berliner Zeitung ergab ein ähnliches Bild. Zwar erschienen verdächtige Angebote mit neuen Artikeln samt Etikett aus Frankreich – von Marken wie Dior, Louis Vuitton oder Hermès. Diese wurden jedoch innerhalb weniger Minuten wieder von der Seite genommen.

Vinted: Arbeitet „aktiv“ mit den Behörden zusammen

Auf Nachfrage bestätigt Vinted sein konsequentes Vorgehen gegen derartige Angebote. „Seit dem Wochenende haben unsere Teams umgehend Maßnahmen ergriffen, um Anzeigen zu identifizieren und zu entfernen, die mit den Plünderungen in Verbindung stehen“, erklärt die Plattform gegenüber der Berliner Zeitung. „Zudem haben wir die Überwachung verdächtiger Angebote verstärkt. Bei Verstößen gegen unsere Regeln gehen wir gegen die betreffenden Konten vor – bis hin zur dauerhaften Sperrung.“



Und damit nicht genug: Vinted arbeite nach eigener Aussage „aktiv mit Strafverfolgungsbehörden und den französischen Behörden zusammen“. Der Verkauf gestohlener Waren sowie entsprechende Verkaufsangebote seien auf der Website streng verboten – man verfolge dabei eine „Null-Toleranz-Politik“.

Auch der Pariser Salomon-Store wurde am 17. Oktober fast komplett leergeräumt. © Nik Erik Neubauer/Imago

Potenzielle Käufer wären jedoch offenbar weiterhin bereit, die zwischenzeitlich auf Vinted angebotene Hehlerware zu erwerben. Wie die französische Zeitung schreibt, sei noch am Montagvormittag eine Anzeige mit dem Titel „Suche Produkte vom 17. Oktober“ geschaltet worden.

Ob das Diebesgut mittlerweile auf anderen Plattformen wie Vestiaire angeboten wird, ist nicht bekannt. Eine Nachfrage bei dem Pariser Unternehmen blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Schäden der Plünderungen am Wochenende lassen sich bislang nur schätzungsweise beziffern. Alexandre Bompard, Präsident des französischen Handelsverbands FCD, sagte am Sonntag, dass 1500 Unternehmen direkt von den Ausschreitungen des Vortages betroffen gewesen seien. Die Kosten dürften sich auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen.

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