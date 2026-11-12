Diplomatische Spannungen zwischen der Ukraine und Südkorea: Außenminister treffen sich

Die öffentliche Bekanntgabe der Übergabe zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener an Südkorea sorgte für Spannungen zwischen Kiew und Seoul. Nun gibt es Anzeichen für Annäherung.

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Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha (l) und der südkoreanische Außenminister Cho Hyun bei einem früheren Treffen im Juni 2026

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Die Ukraine und Südkorea wollen ihre diplomatischen Beziehungen offenbar wieder verbessern. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach laut der Nachrichtenagentur Reuters von einem „guten Treffen“ mit dem südkoreanischen Außenminister Cho Hyun am Rande des Ministertreffens der G7-Staaten am Dienstag.

„Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, in dem wir offen über die jüngsten unerfreulichen Ereignisse und Fakten gesprochen haben“, sagte Sybiha laut Reuters im Fernsehen. Er glaube, dass „wir nun die nächsten Schritte zur endgültigen Normalisierung der bilateralen Beziehungen vor uns haben“.

Übergabe nordkoreanischer Kriegsgefangener

Vorausgegangen waren diplomatische Spannungen, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der UN-Generalversammlung öffentlich gemacht hatte, dass die Ukraine zwei gefangene nordkoreanische Soldaten an Südkorea übergeben hatte.

Nach südkoreanischen Angaben war zuvor vereinbart worden, die Übergabe unter anderem zum Schutz der Soldaten und ihrer Familien geheim zu halten. Südkorea warf der Ukraine einen Verstoß gegen die Vereinbarung vor und forderte eine offizielle Erklärung sowie eine Entschuldigung, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Anfang Oktober rief Südkorea seinen Botschafter aus der Ukraine zurück.



Außenminister Sybiha hatte laut Reuters in der Vergangenheit erklärt, der Streit beruhe auf unterschiedlichen Auslegungen der Vertraulichkeitsvereinbarungen und Kiew habe alle Verpflichtungen erfüllt.

Was sagt das südkoreanische Außenministerium?

Cho betonte bei dem Treffen gegenseitigen Respekt, Vertrauen und die Einhaltung bilateraler Vereinbarungen als grundlegende Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Beziehungen zur Ukraine, teilte das südkoreanische Außenministerium laut der Nachrichtenagentur Yonhap mit. Zugleich äußerte Cho „die Hoffnung, dass die noch offenen Fragen zwischen den Ländern reibungslos gelöst werden könnten“.

Sybiha erklärte in einem Beitrag auf X, die Ukraine sei bereit, eine „dynamische und pragmatische Partnerschaft“ mit Südkorea aufzubauen. „Ich bin überzeugt, dass weitere Schritte in Richtung einer vollständigen Normalisierung unserer bilateralen Beziehungen bevorstehen“, schrieb der Minister. Er bekräftigte eine Einladung an Cho, die Ukraine zu besuchen.

Trotz des Streits hält Südkorea an seiner grundsätzlichen Unterstützung für die Ukraine fest. Cho kündigte bei dem Treffen in Paris an, weiterhin Möglichkeiten für humanitäre Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes zu prüfen, wie Yonhap berichtete.

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