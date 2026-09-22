Nach drei Wahlpleiten: In der CDU spitzt sich der Kampf um den neuen Kurs zu

Die Wahlniederlagen im September waren dramatisch. Die CDU hatte das Unheil kommen sehen und doch die Augen vor der Realität verschlossen. Nun wachsen die Fliehkräfte.

Man hätte es in der Partei bemerken können. Die Umfragen zeigten es seit Wochen, die Bürger auf den öffentlichen Plätzen kündeten ihren Zorn, die Medien wiesen in Penetranz daraufhin. Doch die spätere Wirklichkeit, so wie sich seit vergangenem Sonntagabend darstellt, wurde zugunsten eines stetigen Ignorierens und nicht „Wahr Habens“ verdrängt, ein durchaus menschliches Phänomen der Angst.