Nach einem Jahrzehnt: Die Humboldt-Universität zu Berlin öffnet ihren Ostflügel

Pünktlich zum Start des Wintersemesters kehrt das Leben in den sanierten Ostflügel der Universität zurück. Es finden im Audimax und im Kinosaal wieder Vorlesungen statt.

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Knapp zehn Jahre lang war der Ostflügel der Humboldt-Universität zu Berlin nun nicht mehr zugänglich. Pünktlich zum Start des Wintersemesters 2026/27 finden ab dem 26. Oktober im Audimax und im Kinosaal wieder Vorlesungen statt.

Für Studenten und Lehrende markiert die Übergabe das Ende einer jahrelangen Übergangslösung. Während der Umbauarbeiten wurden Lehrveranstaltungen in ein Ersatz-Hörsaalzelt auf dem Campus Nord ausgelagert, das nun Anfang November abgebaut wird.

Mit der Wiedereröffnung stehen den Fakultäten zwei der wichtigsten Hörsäle der Universität mit insgesamt 1050 Sitzplätzen wieder zur Verfügung: Das Audimax fasst künftig 600 Personen, der darunterliegende Kinosaal bietet Platz für weitere 450 Studierende. Beide Säle wurden im Zuge der Arbeiten mit moderner Medientechnik ausgestattet.

Verzögerungen durch historische Bausubstanz

Die Bauarbeiten am denkmalgeschützten Gebäudeteil begannen im Jahr 2016 und sollten ursprünglich bereits im April 2021 abgeschlossen sein. Wegen des schlechten Zustands der historischen Bausubstanz und des Ausmaßes der Eingriffe verschob sich die Fertigstellung jedoch mehrfach bis ins zweite Halbjahr 2026.

Auch der finanzielle Rahmen dehnte sich aus: Die Gesamtkosten für die Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stiegen von den ursprünglich veranschlagten 52 Millionen Euro auf rund 86 Millionen Euro.

Die Arbeiten umfassten weit mehr als eine rein optische Optimierung. Die Senatsverwaltung ließ die Gebäudehülle instandsetzen, den Brandschutz ertüchtigen und energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen. Zudem wurden die technischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro vollständig überarbeitet. In Kürze werden auch weitere Universitätseinrichtungen ihre Räume im Ostflügel beziehen.

Neue Praxisräume für Kunst- und Bildgeschichte

Ein besonderes Highlight der Sanierung befindet sich oberhalb des Audimax: Das historische, mit Oberlichtern versehene Menzel-Dachgeschoss wurde auf 400 Quadratmetern neu gestaltet. Es dient künftig wieder als Zentrum für die praxisbezogene Ausbildung im Fach Kunst- und Bildgeschichte.

Die modernisierten Flächen bieten Raum für ein Gesprächsforum, einen Zeichensaal, Kabinette mit Druckmaschinen, eine eigene Dunkelkammer sowie einen Arbeitsbereich für den Videoschnitt.

Ein Gebäudeteil mit bewegter Geschichte

Der Ostflügel gehört nicht zur Ursprungssubstanz des im 18. Jahrhundert errichteten Prinz-Heinrich-Palais. Da die 1809 gegründete Universität rasch wuchs, wurde das ursprüngliche u-förmige Gebäude zwischen 1913 und 1920 um zwei nach hinten reichende Flügel erweitert. Auf dem Areal des ehemaligen Universitätsgartens entstanden damals bereits das Audimax und der spätere Kinosaal.

Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erfolgte in den Jahren 1953 und 1954 der Wiederaufbau. Ein bekanntes Zeugnis dieser Epoche bleibt auch nach der jüngsten Sanierung erhalten: Die 1962/63 von Walter Womacka geschaffenen Glasfenster unter dem Titel „Die Wissenschaft erobern“ prägen weiterhin die Treppenhalle des Audimax.

Weitere Bauarbeiten geplant

Obwohl die Rückkehr des Lehrbetriebs einen wichtigen Meilenstein darstellt, bleibt das Hauptgebäude Unter den Linden auch in den kommenden Jahren eine Baustelle. Bis 2029 soll die Sanierung der Innenhoffassade abgeschlossen werden; weitere Bauabschnitte am Hauptgebäude sind für den Zeitraum von 2027 bis 2030 vorgesehen.

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