Russland bereitet eine massive Verlagerung seiner Flüssigerdgas-Exporte vor. Ein großer Teil des LNG, das bislang vom sibirischen Projekt Yamal nach Europa geliefert wird, soll ab Januar nach China gehen. Das kündigte Leonid Michelson, Vorstandschef des russischen Gasproduzenten Novatek, am Dienstag im chinesischen Shenzhen an.



„Ein großer Teil dessen, was wir jetzt aus Europa umleiten werden, wird nach China gehen“, sagte Michelson nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Konkrete Mengen und Lieferbedingungen nannte er nicht.



Die Verlagerung betrifft erhebliche Volumen. In den ersten zehn Monaten des Jahres gingen nach Daten des Analyseunternehmens Kpler rund 80 Prozent der Lieferungen von Yamal LNG nach Europa. Allein 2025 importierten die EU-Staaten von dort knapp 15 Millionen Tonnen Flüssigerdgas.