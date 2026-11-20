Helsing liefert Drohnen für die Ukraine. Im Kraftwerk Berlin, in dem auch der Tresor Club sitzt, hat die Münchner Firma KI-Militär-Software präsentiert. Jetzt distanziert man sich.

Von einem „schwerwiegenden Fehler“ ist jetzt die Rede. So bezeichnen die Betreiber der Event-Location Kraftwerk Berlin ihre Entscheidung, Räumlichkeiten an die Münchner Rüstungsfirma Helsing zu vermieten. Die Formulierung findet sich in einer Stellungnahme auf dem offiziellen Kraftwerk-Instagram-Kanal.



Die Tragweite dieser Entscheidung und ihre Folgen, so heißt es weiter, seien „grundlegend falsch“ eingeschätzt worden: „Ein Rüstungsunternehmen hätte niemals die Möglichkeit erhalten dürfen, eine Veranstaltung im Kraftwerk abzuhalten.“ Dies dürfe sich nie wiederholen.

Zustimmung wird geprüft...

Zum Hintergrund: Helsing hatte am Mittwoch, dem 11. November, in Berlin-Mitte im Kraftwerk seine neue militärische KI-Plattform namens Clarity präsentiert. Das Unternehmen hatte in der Öffentlichkeit zuvor größere Bekanntheit erlangt durch Drohnenlieferungen an die Ukraine und durch Investitionen des Spotify-Gründers Daniel Ek in die Münchner Firma. Auch die Bundeswehr zählt zu den Helsing-Kunden.



Laut Angaben von Helsing, das sich selbst als „führendes europäisches Unternehmen für militärische KI“ bezeichnet, soll die neue Software Clarity es Streitkräften ermöglichen, „große Datenmengen parallel zu verarbeiten, Bedrohungen zu erkennen und auf sie schneller und zuverlässiger zu reagieren“. Die Clarity-KI-Agenten würden „gezielt für den militärischen Einsatz entwickelt“.

Kraftwerk und Tresor haben denselben Geschäftsführer

Die Helsing-Werbeveranstaltung lief zunächst von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, da sie nicht im Programm auf der Kraftwerk-Webseite gelistet war und nur geladene Gäste zugelassen waren. Die Zeit und das Musikbranchenmagazin CDM hatten frühzeitig darüber berichtet. Demnach sei für die Veranstaltung in den Kraftwerk-Räumlichkeiten aufwendig eine Art Militär-Einsatzzentrale nachgebaut worden, samt Militärfahrzeugen vor der Tür und neben der Bar.

In der Berliner Clubszene war dies auf großes Unverständnis gestoßen. Es hagelte Kritik. Besonders heikel dabei: Im Gebäudekomplex des Kraftwerks sind auch die Clubs Tresor und Ohm beheimatet. Sie werden zwar getrennt betrieben, haben allerdings denselben Geschäftsführer wie das Kraftwerk selbst: Techno-Urgestein Dimitri Hegemann. Auch der in der Technoszene sehr bekannte Plattenladen Hard Wax ist im Kraftwerk eingemietet.

Tresor „von uns vor vollendete Tatsachen gestellt“

Tresor und Ohm (wie auch das ebenfalls im Gebäude beheimatete Atonal-Festival), so heißt es in der Kraftwerk-Stellungnahme aber auch, seien zu keiner Zeit involviert gewesen, sondern seien „von uns vor vollendete Tatsachen gestellt“ worden. Hegemann hat laut RBB anerkannt, dass die Zustimmung zum Helsing-Event inakzeptabel gewesen sei. Er habe angekündigt, den Buchungsprozess überprüfen und Verantwortlichkeiten neu strukturieren zu wollen.



Die Mieteinnahmen aus der Helsing-Veranstaltung sollen nach Kraftwerk-Angaben an die Organisation Ärzte ohne Grenzen gespendet werden, „um deren Arbeit zur Unterstützung von Menschen zu fördern, die von Krieg betroffen sind“.

Auch Friedrich Merz war kürzlich im Kraftwerk

In der Berliner Clubwelt sind aufgrund der angespannten finanziellen Lage sogenannte Corporate-Events in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, bei denen sich private Firmen in Clubräume einmieten. Oder auch Regierungsinstitutionen: Erst im Oktober waren im Kraftwerk Bundeskanzler Friedrich Merz und der damalige Nvidia-Chef Jensen Huang zu Gast – beim „Invest in Germany Summit“, veranstaltet von Kanzleramt und Wirtschaftsministerium.

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