Nach ewiger Leidenszeit: Ex-Union-Stürmer sorgt für Gänsehaut-Moment

Ivan Prtajin wusste nicht so richtig, wohin mit sich. Er zog sein Trikot raus, sprang in die Luft, reckte beide Arme gen Himmel, dann war da schon eine große Jubeltraube um ihn herum. Im Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal mit Hannover 96 erzielte der 30-Jährige am Mittwoch das Tor zum 2:0 (1:0)-Endstand. Besonders emotional war das aufgrund der Tatsache, weil er wegen einem Achillessehnenriss zuvor neun Monate zuschauen musste.

Prtajins Verletzung raubte Lautern die Aufstiegsträume

Der frühere Stürmer des 1. FC Union Berlin hatte die schwere Verletzung Ende Januar bei der 1:3-Heimniederlage gegen die SV Elversberg erlitten. Ohne ihren besten Torjäger konnten die Pfälzer im Aufstiegsrennen nicht mehr eingreifen, wurden in der Abschlusstabelle nur Sechster. Derweil schuftete Prtajin für seine Rückkehr, die er nun feierte und direkt mit einem Tor krönte. Den Kopfball, den er gegen die Laufrichtung von Hannover-Torhüter Pascal Loretz ins rechte Ecke platzierte, hätte man nicht besser setzen können. Sechs Minuten zuvor war er erst von Trainer Torsten Lieberknecht eingewechselt worden.



„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nach neun Monaten ist das verrückt. Ich bin einfach nur glücklich“, sagte Prtajin nach Abpfiff. „Das waren die ersten Minuten, das erste Spiel. Ich brauche noch Zeit, aber es war ein guter Start.“

Im Sommer 2024 war der Kroate vom damaligen Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden nach Köpenick gewechselt. Einige andere Erst- und Zweitligisten hatten sich um seine Dienste bemüht, den Zuschlag aber erhielt Union. „Schon bei den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich sehr wohlgefühlt und gemerkt, dass dieser Wechsel der richtige Weg für mich ist“, sagte Prtajin damals.

Beim 1. FC Union Berlin saß Ivan Prtajin fast nur auf der Bank. © IMAGO/Matthias Koch

Die Erwartungen erfüllten sich allerdings nicht – beidseitig. Unter Bo Svensson, der die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen hatte, kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen. Svenssons Nachfolger Steffen Baumgart ließ ihn immerhin dreimal spielen, zweimal von Beginn an. Es war die Phase, in der Andrej Ilic letztlich der Durchbruch bei Union gelang, Prtajin musste wieder auf die Bank und flüchtete nach Kaiserslautern.

Dort hat er offenbar sein spätes Glück gefunden. Vor seiner Verletzung war er bei den Roten Teufeln gesetzt und ein entscheidender Faktor, warum sich der Klub ernsthaft Chancen auf eine Bundesliga-Rückkehr ausrechnete. In der laufenden Spielzeit lief es auch ohne ihn richtig gut, nach neun Spieltagen steht Lautern vor allem dank einer überragenden Defensive auf Rang drei.



Mit Prtajin in der Hinterhand muss man die Pfälzer endgültig für einen potentiellen Aufstieg auf der Rechnung haben. Am Sonnabend (13 Uhr) kommt es zum Top-Spiel gegen Spitzenreiter Hertha BSC. Mindestens für den nächsten Kurzeinsatz sollte es reichen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema