Der Staat nimmt so viel ein wie nie und sucht trotzdem nach neuen Steuern. IHK-Chef Thomas Brockmeier fordert eine Reform, die Leistung wieder belohnt.

Klare Regeln und Arbeitsteilung haben ihre Vorteile. Auf einem Schiff etwa hat der Kapitän das Sagen, der Steuermann hält Kurs. In der steuerpolitischen Debatte der Bundesregierung vermisse ich beides. Vieles wirkt chaotisch: Zuckersteuer, Tabaksteuer, Plastiksteuer, Schaumweinsteuer, Kfz-Steuer, Stromsteuer, Energiesteuer, Gewerbesteuer, „Reichensteuer“, Vermögensteuer, Erbschaftsteuer. Da bekommt der Begriff „Steuermann“ eine ganz neue Bedeutung.

Eine fast panikartige Suche nach noch mehr Einnahmen prägt das Bild. Dabei waren die gesamtstaatlichen Einnahmen noch nie so hoch: mehr als eine Billion Euro im Jahr! Dazu eine Rekordverschuldung von mehreren hundert Milliarden, etikettiert als „Sondervermögen“. Und DAS soll nicht reichen?

Die einkommensstärksten zehn Prozent der Steuerpflichtigen stemmen fast 60 Prozent des Aufkommens aus Lohn- und Einkommensteuer sowie mehr als 95 Prozent des Soli-Aufkommens. Die untere Hälfte der Steuerpflichtigen trägt rund 6,5 Prozent zum Aufkommen aus Lohn- und Einkommensteuer bei. Der deutsche Spitzensteuersatz greift bereits beim 1,1-Fachen (!) des Durchschnittseinkommens, in nahezu allen anderen OECD-Ländern erst bei deutlich höheren Werten.

Nimmt man die Sozialabgaben hinzu, wird die Belastung nicht erst bei Spitzenverdienern enorm: Ein Durchschnittsverdiener (ohne Kinder) bekommt in Deutschland netto gerade mal die Hälfte von dem, was sein Arbeitgeber für ihn zahlt; Platz 37 von 38 Ländern (nur in Belgien bleibt noch weniger).

Ähnlich bei der Unternehmensbesteuerung: Die durchschnittliche effektive Steuerbelastung für Investitionen liegt in Deutschland bei fast 30 Prozent, im EU-Durchschnitt bei 19 Prozent. Schlimmer noch bei der Last für eine zusätzliche, gerade noch rentable Investition (sogenannte Grenzsteuerbelastung): Die ist in Deutschland mit 23 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt. Die Infrastruktur in Bildung, Digitalisierung, Straßen und Brücken in Deutschland ist jedoch nicht besser und die Züge fahren auch nicht pünktlicher.

Das Rufen nach immer mehr Steuern verkennt folgenden Zusammenhang: Die Regeln, nach denen wir den Kuchen heute verteilen, bestimmen maßgeblich, wie groß der Kuchen morgen wird. Wenn es so weitergeht, dürfte irgendwann nicht mehr um saftige Kuchen, sondern um krümelige Kekse gestritten werden. Denn jeder Heimwerker weiß: Nach fest kommt ab! Steigende Steuersätze erhöhen das Steueraufkommen nur bis zu einem bestimmten Punkt; danach geht es nicht trotz, sondern wegen steigender Steuersätze zurück: Menschen arbeiten weniger, investieren lieber im Ausland oder wandern ganz aus.

Diese Zukunft hat in Deutschland längst begonnen! Auch Freiberufler kommen ins Grübeln: Wer für eine Leistung 1000 Euro bekommt, darf sich selten auf mehr als 500 Euro netto freuen. Und das Gleiche gilt für den Auftraggeber, der selbst irgendwann 2000 Euro eingenommen haben muss, um dann aus dem Netto das Honorar von 1000 zahlen zu können. Das alles ist leistungsfeindlich – und schadet dem Gemeinwohl.

Wir brauchen eine grundlegende Steuerreform, die Leistung und zusätzliche Anstrengungen endlich stärker belohnt. Eine Reform, die das Steuersystem klar, einfach und verständlich macht. Gerne eine, deren Kern auf einen Bierdeckel passt (da war doch mal was?).

Das mag wie der Ruf nach einem Wunder klingen. Nun, der deutsche Staat kann zwar nicht Wasser in Wein verwandeln. Aber Wunder wirken kann er offenbar schon: Mit einem Steuersystem aus einer Bruttowertschöpfung von 2000 Euro über gerade einmal zwei Stufen einen Realwert von 500 Euro zu machen, wirkt jedenfalls durchaus wie ein Wunder. Wunderbar allerdings nicht. Eher verwunderlich.

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