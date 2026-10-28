Seine eigene Partei und weitere Verbündete erkennen Lulas Wiederwahl an. Bolsonaro wirft der Justiz Wahlbetrug vor und will die Opposition künftig aus den USA führen.

Der bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien unterlegene Flávio Bolsonaro hat sich nach seiner Flucht in die USA zum rechtmäßigen Wahlsieger erklärt. „Ich bin der gewählte Präsident, und die Kriminellen, die die Wahl in Brasilien gestohlen haben, sind Teil einer kriminellen Organisation, die eine Tyrannei errichtet hat“, erklärte der rechtsextreme Politiker am Mittwoch in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme. Zugleich kündigte er an, die Opposition gegen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva künftig von den USA aus anzuführen.

Zustimmung wird geprüft...

Bei der Stichwahl am Sonntag hatte Amtsinhaber Lula da Silva von der linken Arbeiterpartei 51,8 Prozent der Stimmen erhalten, Bolsonaro kam auf 48,2 Prozent. Bolsonaros Liberale Partei (PL) erkannte das vom Obersten Wahlgericht verkündete Ergebnis bereits am Montag an. Parteichef Valdemar Costa Neto verlangte allerdings Aufklärung über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten im Wahlkampf. Auch Bolsonaros Vizepräsidentschaftskandidat Alfredo Gaspar und der wiedergewählte Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, akzeptierten die Niederlage.

Bolsonaro fordert Aberkennung von Lulas Wahlsieg

In einer dreiseitigen Erklärung wirft Bolsonaro der brasilianischen Justiz vor, mit einem Staatsstreich verhindern zu wollen, dass er Präsident wird. Er beschuldigt insbesondere das Oberste Bundesgericht, politische Gegner zu verfolgen.

Bolsonaro behauptet, bei der Stichwahl sei es zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten gekommen. Er kritisiert insbesondere die Entscheidung des Richters Cristiano Zanin vom Obersten Bundesgericht, die Wahllokale länger geöffnet zu lassen. Zanin war früher Lulas Anwalt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Agência Brasil hatten allerdings beide Wahlkampfteams beantragt, die Wahllokale länger geöffnet zu lassen. Damit sollten auch Wähler ihre Stimme abgeben können, die wegen Störungen im öffentlichen Nahverkehr Schwierigkeiten hatten, die Wahllokale zu erreichen.

Bolsonaro wirft Lula außerdem vor, staatliche Mittel für seinen Wahlkampf eingesetzt zu haben. Beweise für einen Wahlbetrug legt er nicht vor. Er fordert, den Wahlsieg von Lula und dessen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin für ungültig zu erklären. Nach einem Bericht von Brasil 247 stößt sein Vorhaben auch innerhalb der PL-Führung auf Widerstand. Führende Parteimitglieder sähen angesichts von Lulas Vorsprung von rund 4,4 Millionen Stimmen keine Chance, das Wahlergebnis annullieren zu lassen.

Ausreise trotz Verbots des Obersten Gerichts

Bolsonaro landete am Mittwoch gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern auf dem Privatflughafen Opa-Locka nördlich von Miami, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Trotz eines Ausreiseverbots des Obersten Gerichts war er über Argentinien und Ecuador in die USA gereist. Sein brasilianischer Reisepass war für ungültig erklärt worden, Bolsonaro besitzt allerdings auch die italienische Staatsangehörigkeit.

Das US-Außenministerium hatte der Familie Visa zugesagt. Medienberichten zufolge wollte Bolsonaro in den USA Asyl beantragen. US-Präsident Donald Trump, der der Familie politisch nahesteht, hatte Zweifel an Lulas Wahlsieg geäußert und von einer „manipulierten Wahl“ gesprochen.

Bolsonaro bestreitet, aus Brasilien geflohen zu sein. Er habe Brasilien verlassen, weil er eine politisch motivierte Verfolgung befürchte. Gegen ihn liege kein Haftbefehl vor, erklärte er. Trump dankte er für die Aufnahme seiner Familie, dem argentinischen Präsidenten Javier Milei für dessen Unterstützung.

Parteifreunde von Bolsonaros Ausreise überrascht

Seine Ausreise überraschte offenbar auch führende Parteifreunde. Der Senator und Wahlkampfkoordinator Rogério Marinho erklärte am Dienstag laut Agência Brasil, er habe erwartet, dass Bolsonaro nach der Wahl in Brasilien die Oppositionsführung übernehme. Über dessen Aufenthaltsort sei er zunächst nicht informiert gewesen.

Bolsonaro kündigte nun an, sich in den kommenden Tagen regelmäßig an die brasilianische Bevölkerung zu wenden. Er wolle eine Strategie zur Mobilisierung seiner Anhänger vorstellen und die Opposition aus dem Ausland führen. Er werde öffentlich sagen, was Abgeordnete und Gouverneure nach seiner Darstellung aus Angst vor der Justiz nicht sagen könnten.

Die brasilianische Polizei ermittelt gegen Bolsonaro unter anderem wegen Korruptions- und Geldwäscheverdachts im Zusammenhang mit einem Film über seinen inhaftierten Vater Jair Bolsonaro. Dieser verbüßt seit November 2025 eine 27-jährige Haftstrafe. Der frühere Präsident wurde für schuldig befunden, nach seiner Wahlniederlage 2022 gemeinsam mit früheren Regierungsmitgliedern und Militärs einen Staatsstreich gegen Lula geplant zu haben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema