Die soziale Protestwelle aus Frankreich erreicht nun auch Griechenland. Von Athen bis Patras streiken Lehrkräfte und demonstrieren Studenten gegen Missstände im Bildungssystem.

Schüler und Lehrkräfte demonstrieren in Athen für höhere Bildungsausgaben und bessere Arbeitsbedingungen sowie gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten.

In Griechenland haben am Mittwoch mehr als 10.000 Schüler, Studenten, Lehrkräfte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gegen Missstände im Bildungssystem und hohe Lebenshaltungskosten demonstriert.



Allein in der Hauptstadt Athen zählte die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP rund 5000 Teilnehmer, der öffentlich-rechtliche Sender ERT berichtete von etwa 10.000 Demonstranten im Zentrum der Stadt. In Thessaloniki beteiligten sich nach Angaben der Behörden rund 3000 Menschen, in der westgriechischen Hafenstadt Patras waren es laut ERT mehr als 3000 Teilnehmer.

Streiks an Schulen und Krankenhäusern

Der Grundschullehrerverband DOE hatte zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen, die Lehrergewerkschaft OLME für die weiterführenden Schulen zu einer dreistündigen Arbeitsniederlegung. Auch der Dachverband des öffentlichen Dienstes ADEDY rief zu einer dreistündigen Arbeitsniederlegung auf, Ärzte an staatlichen Krankenhäusern streikten landesweit.

In Athen zog der Protestzug vom Universitätsgebäude an den Propyläen zum Syntagma-Platz vor dem Parlament. Die Demonstranten forderten mehr staatliche Mittel für die öffentlichen Schulen, die Besetzung Tausender offener Lehrerstellen sowie bezahlbaren Wohnraum für Studenten.

Nach Angaben der OLME fehlen an weiterführenden Schulen landesweit 15.000 Lehrkräfte. Die Bildungsausgaben lagen in Griechenland 2023 nach Eurostat-Daten bei rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 4,7 Prozent. Die Inflationsrate gehörte im September mit 5,1 Prozent zu den höchsten in der Eurozone.

Verweise auf Proteste in Frankreich

Teilnehmer stellten einen Bezug zur Protestwelle in anderen europäischen Ländern her. „Wie in Frankreich fordern auch wir in Griechenland eine öffentliche und kostenlose Bildung“, sagte Katia Koubousidou, Vorsitzende einer Studentengewerkschaft an der Aristoteles-Universität Thessaloniki, der AFP. Die Demonstrationen sollten fortgesetzt werden. Auf Transparenten in Athen war auf Französisch zu lesen: „Studieren oder ums Überleben kämpfen“.

Rund 3000 Polizisten waren im Zentrum Athens im Einsatz. Nach dem Protestzug kam es in der Nähe des Omonia-Platzes zu kleineren Zusammenstößen zwischen Vermummten und Einsatzkräften, die Polizei setzte Blendgranaten ein und nahm nach ERT-Angaben insgesamt 25 Personen vorübergehend fest.



Die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte zuvor betont, Griechenland werde nicht in die Zeit der sozialen Unruhen während der Finanzkrise zwischen 2009 und 2018 zurückkehren.

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