Nach Gerichtsschlappe für Katja Wolf: Jetzt zieht Wagenknecht gegen den MDR vor Gericht

Erst untersagt ein Gericht Katja Wolf die Behauptung, Sahra Wagenknecht habe sie aufgefordert, mit Björn Höcke in eine Minderheitsregierung zu gehen. Dann läuft genau diese Aussage beim MDR weiter. Zwei Tage lang drängt Wagenknechts Anwalt den Sender zu einer Korrektur, am Freitag beantragt er schließlich eine einstweilige Verfügung gegen den MDR. Wenig später reagiert der Sender.