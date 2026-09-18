Erst untersagt ein Gericht Katja Wolf die Behauptung, Sahra Wagenknecht habe sie aufgefordert, mit Björn Höcke in eine Minderheitsregierung zu gehen. Dann läuft genau diese Aussage beim MDR weiter. Zwei Tage lang drängt Wagenknechts Anwalt den Sender zu einer Korrektur, am Freitag beantragt er schließlich eine einstweilige Verfügung gegen den MDR. Wenig später reagiert der Sender.
Falschbehauptungen
Nach Gerichtsschlappe für Katja Wolf: Jetzt zieht Wagenknecht gegen den MDR vor Gericht
Der MDR lässt eine gerichtlich untersagte Aussage über Sahra Wagenknecht weiterlaufen. Erst nach einem Eilantrag reagiert der Sender.
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BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht bei einem Wahlkampfauftritt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt.
© Jan Woitas/dpa