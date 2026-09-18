Falschbehauptungen

Nach Gerichtsschlappe für Katja Wolf: Jetzt zieht Wagenknecht gegen den MDR vor Gericht

Der MDR lässt eine gerichtlich untersagte Aussage über Sahra Wagenknecht weiterlaufen. Erst nach einem Eilantrag reagiert der Sender.

Foto von Autor/Autorin: Sven Versteegen
Sven Versteegen
5 Min
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht bei einem Wahlkampfauftritt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht bei einem Wahlkampfauftritt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt.

© Jan Woitas/dpa

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Erst untersagt ein Gericht Katja Wolf die Behauptung, Sahra Wagenknecht habe sie aufgefordert, mit Björn Höcke in eine Minderheitsregierung zu gehen. Dann läuft genau diese Aussage beim MDR weiter. Zwei Tage lang drängt Wagenknechts Anwalt den Sender zu einer Korrektur, am Freitag beantragt er schließlich eine einstweilige Verfügung gegen den MDR. Wenig später reagiert der Sender.

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