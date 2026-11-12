Nach Gesprächen in Abu Dhabi: Kushner und Witkoff wollen erst Putin, dann Selenskyj treffen

Nach den Gesprächen in Abu Dhabi reisen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach Moskau. Dort wollen sie mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen.

Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew empfing Kushner und Witkoff am Donnerstag am Flughafen Moskau-Wnukowo, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Das Gespräch mit Putin wurde laut Reuters in der ersten Tageshälfte erwartet.

Gefangenenaustausch vereinbart

Dem Treffen in Moskau waren zweitägige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi vorausgegangen. Dabei wurde ein weiterer größerer Gefangenenaustausch vereinbart. Einen Durchbruch in den umfassenderen Friedensverhandlungen gab es jedoch nicht, berichtete Reuters. Beide Seiten hätten zwar von Fortschritten gesprochen, bei zentralen Streitpunkten wie territorialen Fragen bestünden nach Angaben der US-Seite aber weiterhin Differenzen.



Die Gespräche in Abu Dhabi waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern unter US-Vermittlung seit neun Monaten. Kiew lehnt laut Reuters die Forderung des russischen Präsidenten ab, den gesamten Donbass im Osten der Ukraine an Russland abzutreten. Die US-Vermittler haben dem Bericht zufolge versucht, die Gespräche auch auf Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg und den Wiederaufbau der Ukraine zu lenken.

Weiterreise nach Dublin geplant

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP hatte Kushner angekündigt, gemeinsam mit Witkoff in Moskau mit Putin die Ergebnisse der Gespräche in Abu Dhabi auszuwerten. Die US-Vermittler wollten dabei versuchen, weitere Fortschritte zu erzielen. Auch eine mögliche Einbeziehung der Europäer in den Verhandlungsprozess könnte Thema sein. Moskau lehnt eine solche Beteiligung dem Bericht zufolge ab.



Anschließend wollen Kushner und Witkoff laut AFP nach Dublin weiterreisen. Dort ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant, der an einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilnimmt.

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