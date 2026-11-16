Nach Haftentlassung: Sean „Diddy“ Combs will offenbar in deutschem Podcast auspacken

Seit über einem Jahr sitzt Sean „Diddy“ Combs im Gefängnis. Nun sollen die Söhne sich im Namen des US-Rappers bei einem deutschen Podcaster gemeldet haben.

Wurde 2025 zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt: der US-Rapper Sean Combs

50 Monate Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar. So lautete das Urteil gegen Sean „Diddy“ Combs vor etwas über einem Jahr. Der US-Rapper war in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit der Vermittlung von Prostitution schuldig gesprochen worden.



Seitdem verbüßt der 56-Jährige seine Haftstrafe im Fort Dix im Bundesstaat New Jersey. Abgesehen von Berichten über eine mögliche Verkürzung seiner Haftstrafe dringt nur selten etwas durch die dicken Gefängnismauern. Doch offenbar plant Combs bereits sein Comeback – und das soll ausgerechnet in einem deutschen Podcast stattfinden.

Sean Combs „möchte nach Europa kommen“

„Mein Vater, wenn er aus dem Knast rauskommt, möchte sich gerne zu den Sachen äußern. Er möchte gerne etwas machen“, soll einer der Söhne des Rappers in einem Zoom-Call mit dem ehemaligen Hells-Angels-Mitglied Kassra Zaragan gesagt haben. Davon berichtete Zaragan in der aktuellen Folge des Podcasts „Tommy Unlocks“ von Influencer und Immobilieninvestor Immo Tommy.

Zunächst sei Zaragan selbst skeptisch gewesen und habe nicht auf einen Fake hereinfallen wollen, schildert er. Doch die Anfrage der Söhne sei kein Zufall gewesen: Anlass war offenbar eine frühere Zusammenarbeit zwischen Zaragan und dem US-Rapper Mark Curry. Dieser hatte sich intensiv mit Sean Combs – vielen auch bekannt als Puff Daddy oder P. Diddy – beschäftigt. „Daraufhin hat sich das Puff Daddy Team bei mir gemeldet, und zwar seine Söhne.“

Zustimmung wird geprüft...

Im Gespräch mit Combs' Sohn habe Zaragan dann eine klare Bedingung gestellt: „Für mich ist eine Voraussetzung, dass er sich von der Scheiße distanziert. Vom Halbtotschlagen von Cassie, seiner Ex-Partnerin.“



Damit spielt der ehemalige Hells-Angel auf ein Überwachungsvideo aus einem Hotel an, das im Laufe des Prozesses für besonderes Aufsehen gesorgt hatte. Es zeigte Combs 2016 bei einem Angriff auf seine damalige Freundin Cassie Ventura.

Darüber hinaus stehe für Zaragan fest, dass auch die Ausbeutung von Künstlern beleuchtet werden müsse. Erst dann könne man darüber sprechen, wie es dazu kam, was Diddy getan hat, wie seine Zeit im Gefängnis war und wie er heute mit alledem umgeht. Combs' Sohn habe einsichtig reagiert: „Er möchte genau darüber reden und er möchte auch nach Europa kommen.“

Wie glaubhaft ist Zaragans Schilderung wirklich?

Nach Angaben des Hells-Angels-Aussteigers sei Diddy laut seinen Söhnen bewusst nicht auf der Suche nach einem klassischen Mainstream-Format. Der Rapper wolle in Zaragans True-Crime-Podcast auftreten, weil Mark Curry bereits dort zu Gast gewesen sei und man sich nicht den Regeln großer Medienhäuser unterwerfen müsse.

Weiter erzählt Zaragan, dass er spätestens im kommenden Jahr in die USA reisen werde, um Gespräche mit Diddy und dessen Team zu führen. „Jetzt, nächstes Jahr, wenn’s noch klappt, dieses Jahr, fliege ich rüber“, sagt er. Zudem werde derzeit bereits eine eigene Dokumentation als Gegendarstellung zur Netflix-Doku des mit Diddy verfeindeten Rappers 50 Cent geplant – was Zaragan selbst teilweise als „weird“ einstuft.

Wann genau die Podcast-Folge stattfinden soll, ist noch offen. Zwar ist Combs' Entlassung derzeit für den 6. Februar 2028 vorgesehen, doch wurde der Termin in den vergangenen Monaten gleich mehrfach angepasst und nach vorne verschoben. Zaragan betont: „Wenn es passt, 2028, dann machen wir eine Folge mit Puff Daddy zusammen.“

Wie glaubhaft Zaragans Schilderungen tatsächlich sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur schwer einschätzen. In den vielen Kommentaren unter einem Instagram-Video des Podcasts reagieren zahlreiche Nutzer skeptisch bis misstrauisch – manche sogar höhnisch. Viele scheinen dem Podcaster und ehemaligen Hells-Angels-Mitglied die Geschichte nicht abzunehmen.

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