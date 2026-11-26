Seit dem brutalen Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez leidet Carmen Geiss unter den Folgen der Tat. Nun macht ihr ein hartnäckiges Ohrgeräusch zu schaffen – und sie bittet ihre Follower um Hilfe.

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In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 wurden Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern brutal überfallen.



Das aus dem deutschen Reality-Fernsehen bekannte Ehepaar wurde rund 22 Minuten lang bedroht und körperlich verletzt, während die Täter Wertsachen im Wert von etwa 200.000 Euro erbeuteten.

Carmen Geiss wurde bei dem Angriff gewürgt und erlitt eine Verletzung am Hals; Robert Geiss zog sich eine Rippenverletzung zu. Der Anwalt der Familie wertete die Tat später als Mordversuch.

Der Überfall in Saint-Tropez: Was am 14. Juni 2025 geschah

Laut Medienberichten gab es im Zuge der Ermittlungen bereits Erfolge und mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen. Carmen Geiss berichtete in Interviews über schwere psychische Nachwirkungen, darunter Albträume, Schlafstörungen und Angstzustände. Zudem gab die 61-Jährige offen zu, zeitweise vermehrt Alkohol getrunken zu haben, um die traumatischen Erinnerungen zu verdrängen.

Carmen und Robert Geiss haben in ihrer Show „Die Geissens“ ausführlich über den Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez gesprochen. © Geiss TV/RTL II

Wie aus einem aktuellen Instagram-Beitrag der Unternehmerin hervorgeht, leidet Geiss noch immer unter den Folgen der Ereignisse. An ihre 1,3 Millionen Follower schreibt sie: „Heute komme ich mit einem ernsten und sehr persönlichen Thema zu euch. Und ehrlich gesagt ist es auch ein kleiner Hilferuf.“

Carmen Geiss schildert noch einmal die Tat: „In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 wurden wir bewaffnet überfallen. Wir wurden bedroht, verletzt und bestohlen. Was in dieser Nacht passiert ist, hat uns als Familie tief erschüttert.“

Rauschen in beiden Ohren: Wann Carmen Geiss' Beschwerden begannen

Einige Monate später habe bei ihr ein anhaltendes Rauschen in beiden Ohren begonnen: „Man nennt das Tinnitus. Ob es mit dem Überfall und der enormen Belastung danach zusammenhängt, weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, wie sehr mich dieses Geräusch im Alltag belastet. Gerade wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist.“

Geiss teilt einen Artikel eines Gesundheitsportals zum Thema und schreibt: „Seitdem suche ich nach etwas, das mir hilft. Ich habe schon einiges ausprobiert, von osteopathischen Behandlungen bis hin zu Tabletten. Bisher hat mir nichts dauerhaft geholfen.“

Zustimmung wird geprüft...

Auf Instagram sei ihr mal wieder ein Produkt gegen Tinnitus angezeigt worden, ihr erster Impuls sei gewesen, es sofort zu bestellen. „Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung. Aber ich möchte nicht wieder Geld ausgeben und am Ende mit demselben Rauschen dasitzen.“

Die Reality-Darstellerin, die seit 2011 in der Doku-Soap „Die Geissens“ zu sehen ist, fragt ihre Fans, welche Produkte bei ihnen geholfen hätten – und ob ein Nacken-Therapiegerät für zu Hause etwas bringe.

Tinnitus behandeln: Wann ein Besuch beim HNO-Arzt wichtig ist

In den Kommentaren werden der 61-Jährigen unter anderem eine Kombination aus HNO-Diagnostik, EMDR-Traumatherapie, Tinnitus-Verhaltenstherapie, Tinnitus-Retraining, gegebenenfalls Physiotherapie sowie Entspannungsübungen empfohlen.

Gute Anlaufstellen seien das Tinnituszentrum der Charité Berlin, die Schön Klinik Bad Arolsen und die Deutsche Tinnitus-Liga. Von beworbenen Wundermitteln ohne wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis wird Geiss eher abgeraten.

Tinnitus ist der medizinische Fachausdruck für Ohrgeräusche, die von Betroffenen wahrgenommen werden, ohne dass eine äußere Schallquelle vorhanden ist. Das können verschiedene Geräusche sein wie Pfeifen, Rauschen, Zischen, Klopfen oder Summen.

Der Geräuscheindruck entsteht meist durch unnormale Aktivität im Hörsystem. Das können Veränderungen der Schallverarbeitung im Innenohr sein, seltener auch Veränderungen des Schalltransportes im Mittelohr oder der weiteren Schallverarbeitung in Hörnerv und zentralem Nervensystem.

Laut Deutscher Tinnitus-Liga handelt es sich in den allermeisten Fällen um einen subjektiven Tinnitus, den nur die betroffene Person hört. Viel seltener (weniger als zehn Prozent der Fälle) sei ein objektives Ohrgeräusch, das von außen messbar ist und durch Körpergeräusche verursacht wird, der pulssynchrone oder pulsatile Tinnitus.

Bis zu einer Dauer von drei Monaten sprechen Fachleute demnach von „akutem Tinnitus“. Ein Ohrgeräusch, das seit mehr als drei Monaten besteht, wird als „chronischer Tinnitus“ bezeichnet.

Laut der Organisation gehören sowohl ein erstmalig auftretender akuter Tinnitus als auch ein Hörsturz möglichst bald in HNO-ärztliche Behandlung: „Wenn mit dem Tinnitus auch ein Hörverlust aufgetreten ist, der in einer Untersuchung erfasst werden kann, auch wenn er subjektiv nur sehr gering erscheint, dann ist eine medikamentöse Behandlung mit Kortison möglich.“