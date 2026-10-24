Nach Kellerbrand: Leiche in Reinickendorf entdeckt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf wurde eine tote Person entdeckt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und den Umständen des Todes.

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Bei einem Brand in einer Wohnung in Reinickendorf ist eine tote Person gefunden worden. Am Abend brannte ein Zimmer in einer Kellergeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person gefunden, bei der ein Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei ermittelt nun zur Brand- und Todesursache. Ein Elektronotdienst schaltete den Strom in der Brandwohnung ab und überprüfte die Elektroinstallation. Während dieser Arbeiten war die Emmentaler Straße teilweise gesperrt. (dpa)

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