Nach Klingbeil-Ansage: Krach klammert sich weiter an Rot-Grün-Rot

In der SPD wächst der Widerstand gegen ein Linksbündnis in Berlin. Nur Lars Klingbeil hielt sich auffällig zurück. Zum parteiinternen Aufruf „Nicht um jeden Preis“ äußerte sich der SPD-Chef nicht, selbst als Verteidigungsminister Boris Pistorius unterschrieb.



Nun hat Klingbeil sein Schweigen gebrochen. Für Landeschef Steffen Krach, der in der Hauptstadt ein rot-grün-rotes Bündnis unter Elif Eralp anstrebt, kommt die Ansage des Parteichefs zur Unzeit. Mehr als 1800 Sozialdemokraten haben den Brief gegen dieses Bündnis inzwischen unterschrieben.

Klingbeil zieht den Vergleich mit Sachsen-Anhalt

Auf der Konferenz des SPD-Wirtschaftsforums sagte Klingbeil, man müsse alles dafür tun, dass „weder Rechtsextreme noch Antisemiten Verantwortung tragen“.



Dann folgte der Kernsatz: „Wir können nicht Sachsen-Anhalt kritisieren, wenn wir dann in Berlin Sachen durchgehen lassen.“ Für die Berliner Linke bedeute das, „dass dort die antisemitischen Kräfte und die, die mit den Clans zu tun haben, rausgeschmissen werden aus den Strukturen“.



Zudem verteidigte Klingbeil das geplante Investitionsschutzgesetz des Bundes, das hohe Hürden für Vergesellschaftungen setzt. Investoren hätten ihm gesagt, wenn in Berlin wie von der Linken geplant große private Wohnungsbestände vergesellschaftet würden, „dann springen wir ab“. „Ich halte das für gefährlich“, sagte Klingbeil.

Giffey fragt: Wer steht hinter Eralp?

Auch Franziska Giffey legte nach. „Ich wünsche mir, dass meine Partei wieder und stärker einen Fokus einer demokratischen Mitte fährt“, sagte die Wirtschaftssenatorin, selbst Unterzeichnerin des Aufrufs, in der ARD-Sendung „Maischberger“.



Von der Berliner SPD forderte sie, „dass wir eine Grenze ziehen“, wenn „das Verhältnis möglicher Koalitionspartner zu Antisemitismus, organisierter Kriminalität, zu Polizei, zum Verfassungsschutz nicht geklärt“ ist.



Über Wahlsiegerin Eralp sprach Giffey freundlich, und gerade das klang vergiftet. „Das ist eigentlich eine ganz nette, freundliche Person und sie ist bestimmt auch von einer guten Motivation getrieben, wirklich in der Stadt was Gutes zu bewegen. Aber die Frage ist: Wer steht dahinter?“

Ein Parteichef mit Gewicht, aber angeschlagen

Klingbeils Ansage ist das erste klare Wort der Parteispitze. Ein Nein zu Rot-Grün-Rot, wie es die Unterzeichner wollen, ist sie allerdings nicht.



Doch der Vizekanzler spricht aus schwacher Position. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas führt er die SPD allein. Bei seiner Wiederwahl im Juni 2025 bekam er nur 64,9 Prozent. Am 16. und 17. Januar wählt der Parteitag in Bremen die gesamte Führung neu.



In der SPD gibt es zudem ganz andere Stimmen. Ralf Stegner sagte der Berliner Zeitung, öffentliche Aufrufe aus der Bundespartei brauche es „überhaupt nicht“, sie erschwerten nur die Verhandlungen. Erik von Malottki vom linken Flügel DL21 lehnt jede „Einmischung von außen“ ab.



Ohnehin sind mehr als 1800 Unterschriften nicht besonders viel. Die SPD zählt 348.451 Mitglieder, der Brief erreicht damit gut ein halbes Prozent.

Krach über Klingbeil: „Wir sind da einer Meinung“

Krach selbst versuchte, den Druck aufzufangen in einem Interview bei Welt-TV. Auf die Frage nach seinem letzten Kontakt zu Klingbeil sagte er: „Wir reden regelmäßig über die Situation.“ Auf Nachfrage präzisierte er: „Wir haben auch gestern miteinander gesprochen“, also an dem Tag, an dem Klingbeil sich zu Berlin äußerte.



Die Ansage des Parteichefs deutete Krach als Rückendeckung. „Wir sind da einer Meinung: Wir wollen nicht mit Antisemiten zusammenarbeiten und wir werden auch nicht mit Antisemiten zusammenarbeiten. Das hat Lars Klingbeil ganz eindeutig gesagt, und ich sage das auch.“



Auf Giffeys Kritik ging er inhaltlich nicht ein, er lobte nur ihre Amtsführung. „Sie ist Wirtschaftssenatorin. Ich finde, da macht sie einen guten Job, und das wird sie auch in den nächsten Wochen und Monaten weitermachen. Deswegen muss sich auch die Wirtschaft keine Sorgen machen.“



Den Streit räumte er ein. „Ja, es gibt eine innerparteiliche Auseinandersetzung über die Frage: Wollen wir diese Koalition, ja oder nein? Die wird auch in den nächsten Monaten geführt.“ Das sei in Berlin „völlig normal in einer Partei mit 18.000 Mitgliedern“.

Alles hängt an Vanessa Emde

Den wichtigsten Satz sagte Krach zuletzt. „Ich werde erst dann für das Mitgliedervotum kämpfen, wenn Klarheit herrscht, dass Frau Emde dort nicht weiter Mitglied ist.“ Im selben Interview hatte er betont, er wolle nicht „wegen einer Person den gesamten Politikbetrieb stillstehen lassen“. Eine Entscheidung über Emde hat die Linke bislang nicht getroffen.



Die Berliner Zeitung wollte von Krach wissen, ob er durch Klingbeils Aussagen neuen Druck aus dem Willy-Brandt-Haus spürt und wie er den Brief grundsätzlich bewertet.



Auch zu Ralf Stegner fragte die Berliner Zeitung nach. Der Bundestagsabgeordnete und frühere SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein hatte den Aufruf als „in hohem Maße unsolidarisch“ bezeichnet, solche Interventionen betrieben „nur das Geschäft der politischen Gegner“. Eine Antwort auf die Fragen blieb bis Redaktionsschluss aus.

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