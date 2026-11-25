Nach wochenlangen Reparaturarbeiten soll die „Mein Schiff 3“ wieder in See stechen. Allerdings sind noch längst nicht alle Folgen des Unfalls beseitigt.

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Die „Mein Schiff 3“ lief am 25. Oktober aus und kollidierte mit zwei an der Kaimauer liegenden Frachtern.

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Rund fünf Wochen musste TUI Cruises auf eines seiner Kreuzfahrtschiffe verzichten. Nachdem die „Mein Schiff 3“ Ende Oktober im Hafen von Bremerhaven mit zwei Containerschiffen kollidiert war, soll sie am kommenden Samstag (28. November) erstmals wieder mit Urlaubern an Bord in See stechen. Allerdings sind noch nicht alle Schäden behoben.

Ohne Rettungsboote: Kreuzfahrt nach Oslo und Kiel

Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet, wurden die bei dem Unfall zerstörten Rettungsboote bislang nicht durch neue ersetzt. Stattdessen setzt die Reederei auf eine Übergangslösung, die einer Unternehmenssprecherin zufolge sämtliche Sicherheitsanforderungen erfülle. Wie diese konkret aussieht, ließ TUI Cruises jedoch offen.



Die erste Kreuzfahrt nach dem mehrwöchigen Werftaufenthalt soll vier Tage dauern und von Bremerhaven über die norwegische Hauptstadt Oslo nach Kiel führen.

Zwei andere Reisen hatte TUI Cruises infolge des Unfalls bereits absagen müssen: eine Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln sowie eine für Mitte November geplante Norwegenreise. Seit Anfang November wurde das Schiff in der Lloyd Werft in Bremerhaven instand gesetzt.

Polizei ermittelt gegen Kapitän der „Mein Schiff 3“

Am 25. Oktober hatte das Kreuzfahrtschiff bei stürmischem Wetter den Hafen von Bremerhaven verlassen wollen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde es trotz der Unterstützung durch Schlepper von einer Windböe erfasst und gegen zwei an der Kaimauer liegende Containerfrachter gedrückt.

Bei der Kollision wurden alle drei Schiffe zum Teil erheblich beschädigt. Nach Recherchen des NDR-Magazins „Panorama 3“ wurden allein an der „Mein Schiff 3“ drei Rettungsboote zerstört und zwei weitere in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf eine Summe in Millionenhöhe.



Die 2428 Passagiere und 922 Besatzungsmitglieder, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord des Kreuzfahrtschiffes befanden, blieben unverletzt.

Unterdessen beschäftigt der Vorfall weiterhin die Behörden. Die Polizei prüft, ob der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen hat. Auch die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) untersucht, wie es zu der Kollision kommen konnte.



Einen technischen Defekt am Kreuzfahrtschiff schließt die Behörde nach bisherigen Erkenntnissen aus. Warum das Schiff trotz der widrigen Wetterbedingungen überhaupt ablegte, ist hingegen noch Gegenstand der Untersuchungen.

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