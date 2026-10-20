Nach Protest und Krawall in Frankreich: Gelbwesten rufen zu neuem Aktionstag auf – Karte verzeichnet schon 151 Aktionen

Die Koordination plant Demonstrationen, Blockaden und Aktionen an Bahnhöfen in ganz Frankreich. Gewerkschaften halten Distanz. Behörden schweigen zum Sicherheitskonzept.

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Die Koordination der französischen Gelbwesten hat für den kommenden Samstag unter dem Motto „Akt II“ zu einem weiteren landesweiten Protesttag gegen steigende Lebenshaltungskosten aufgerufen.

Auf einer interaktiven Karte der Organisatoren standen zuletzt 151 Einträge – darunter 118 Demonstrationen, 13 Blockaden von Kreisverkehren sowie Kundgebungen an Bahnhöfen.

Die Mobilisierung folgt auf den Protesttag vom 17. Oktober, der von schweren Ausschreitungen, Plünderungen und Angriffen auf öffentliche Gebäude überschattet wurde und bei dem nach jüngsten Angaben rund 3000 Geschäfte beschädigt oder geplündert worden sind.

Etappenplan bis zum 5. November

Benjamin Ball, Verantwortlicher der Koordinierungsplattform 17octobregiletjaune.net, hat der Nachrichtenagentur AFP die Strategie erläutert: Der 24. Oktober sei eine kurzfristig eingeschobene Zwischenetappe, gefolgt von einem weiteren Termin am 31. Oktober. Beide sollen den Schwung bis zum 5. November aufrechterhalten.

Für diesen Tag rufen die Gewerkschaften CFDT, CGT, FO, Unsa und FSU gemeinsam zu Streiks und Demonstrationen für höhere Löhne, bessere öffentliche Dienste, Beschäftigung und Industrie auf.

Offene Karte – keine Genehmigung

Die zentrale Planungskarte auf 17octobregiletjaune.net ist auf Basisbeteiligung ausgerichtet: Grundsätzlich kann jeder dort eine Versammlung eintragen.

Französische Medien weisen aber darauf hin, dass ein Karteneintrag weder einer behördlichen Anmeldung noch einer Bestätigung entspricht.

Gewerkschaften auf Distanz

Eine geschlossene Beteiligung der großen Gewerkschaften am 24. Oktober ist derzeit unklar. Im Département Pyrénées-Orientales haben die regionalen Gliederungen von CGT und FSU bereits erklärt, sich der Mobilisierung voraussichtlich nicht anzuschließen.

Die Gewerkschaften konzentrieren ihre Kräfte stattdessen auf den 5. November. Diese Trennung zeigt, dass Gelbwesten und organisierte Arbeitnehmervertretungen trotz thematischer Überschneidungen – Löhne, Kaufkraft, öffentliche Dienste – strategisch getrennt agieren.

Wer spricht für die Gelbwesten?

Die Zeitung Libération hat recherchiert, wer hinter der bislang informellen Koordination steht. Mehrere Beteiligte treten demnach als Sprecher auf, ohne sich selbst als formelle Führung der heterogenen Bewegung zu bezeichnen.

Die Frage der Repräsentativität bleibt damit einer der zentralen offenen Punkte: Der Aufruf ist dokumentiert, doch in welchem Umfang die Koordination für das gesamte Gelbwesten-Spektrum sprechen kann, ist ungeklärt. Eine allgemein anerkannte nationale Führungsstruktur existiert weiterhin nicht.

Schadensbilanz vom 17. Oktober wächst

Die Bilanz des ersten Protesttags verschiebt sich weiter nach oben. Anfangs war von rund 1.500 betroffenen Geschäften die Rede, dann von mehr als 2000 – der Präsident der Industrie- und Handelskammern CCI France sprach von „Hunderten Millionen Euro“ Schaden. Inzwischen nennt France 24 die Zahl von rund 3.000 beschädigten oder geplünderten Läden. Indes steht auch die französische Polizei wegen teils massiver Gewalt in der Kritik.

Zustimmung wird geprüft...

Die Regierung hat staatliche Hilfen angekündigt, darunter einen Unterstützungsfonds und die vollständige Übernahme von Kurzarbeitskosten während vorübergehender Schließungen. Ein konsolidierter Abschlussbericht über die tatsächliche Schadenshöhe liegt jedoch noch nicht vor.

Élysée unterscheidet Protest und Gewalt

Präsident Macron hat in seiner Ansprache vom 18. Oktober ausdrücklich zwischen Gewalttätern und friedlichen Demonstrierenden mit legitimen sozialen Anliegen unterschieden. Er kündigte Gespräche mit Schülern, Studierenden, Sozialpartnern und Kommunen an.

Konkrete Angaben zu Sicherheitsauflagen, Kräfteansätzen oder möglichen Verbotszonen für den 24. Oktober waren zum Recherchestand am 20. Oktober noch nicht veröffentlicht. Damit bleibt offen, wie die Behörden auf die angekündigte Mobilisierung reagieren werden.

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