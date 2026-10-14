Nach Kritik am ZDF – Sebastian Lege schießt gegen Produkte von Fitness-Influencer Christian Wolf

TV-Koch Sebastian Lege kritisiert die Produkte von More Nutrition scharf und bezeichnet sie als „Müll“. Was hinter seiner Kritik an Christian Wolf steckt – und wie Nutzer im Netz reagieren.

Der TV-Koch und Produktentwickler Sebastian Lege ist derzeit in aller Munde. Das liegt vor allem daran, dass er sich öffentlichkeitswirksam mit seinem Noch-Auftraggeber, dem ZDF, angelegt hat.



In seiner viel beachteten Kritik warf er dem Sender vor, seine Formate nicht weiterentwickelt und ihn als Moderator unter Druck gesetzt zu haben. Das ZDF widersprach der Darstellung des „Besseresser“-Stars, der nach 13 Jahren als Aushängeschild des Mainzer Senders demnächst zur RTL-Gruppe wechselt.

Doch nicht nur davon war im Podcast „Dr. Riemer“ die Rede. Host Holger-Ludwig Riemer sprach mit seinem prominenten Gast auch über Christian Wolf, seines Zeichens erfolgreicher Unternehmer und eines der prominentesten, aber auch umstrittensten Gesichter der Fitness- und Ernährungsszene.

More Nutrition: Kompliment an den Unternehmer Wolf

2017 gründete Christian Wolf gemeinsam mit Michael Weigl die Marke More Nutrition. Sie vertreibt zucker- und kalorienreduzierte Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel und zählt zu den bekanntesten Anbietern in diesem Segment in Deutschland.

Zustimmung wird geprüft...

Sebastian Lege, der Produktentwickler im Lebensmittelsegment ist und für seine Formate die Tricks dieser Industrie aufdecken will, sagt im Podcast zunächst, er bewundere den Unternehmer Christian Wolf. Mit More Nutrition sei dieser steinreich geworden, so Lege: „Kompliment!“

Unternehmerisch ziehe er den Hut vor Wolf, so der ausgebildete Koch weiter. Dann aber wird es kritisch: „Ich könnte mich mit so einem Müll nirgendwo hinstellen“, sagt Lege mit Blick auf die More-Produkte, für die immerhin zahlreiche prominente Gesichter wie Annemarie und Wayne Carpendale oder Amira Aly werben.

Sebastian Lege: Lieber Natürlichkeit beim Essen

Leges Einschätzung ist eine andere: „Mit so einer Süßstoffbombe? Ich meine, das schmeckt ja auch noch wie Knüppel auf den Kopf. Dieser bittere Nachgeschmack und diese Aromenbomben, die dir da um die Ohren fliegen. Also ich kann damit nix anfangen.“ Diese Produkte seien ganz weit weg von seiner Sensorik, so Sebastian Lege weiter. „Das ist so eine aufgepumpte Plörre.“

Lege versichert Christian Wolf zwar seinen Respekt für dessen Social-Media-Marketing, schließlich würden die Leute seine Produkte ja kaufen „als gäbe es kein Morgen“, obwohl sie „richtig teuer“ seien. Er habe es auch mal probiert, aber sein Körper stoße das sofort ab. Er sei ein Verfechter von hundertprozentiger Natürlichkeit beim Essen.

Durchaus eine Alternative zu Softdrinks und Energy

In den Kommentaren zur Podcast-Folge gibt es viel Zuspruch für Lege. User berichten von ihren Erfahrungen mit den Produkten: „Einmal gekauft und nie wieder. So ein widerlich süßes Zeug – das grenzt ja schon an Körperverletzung“, schreibt eine Followerin.

Andere geben sich diplomatischer: „Finde, das Video bringt es super auf den Punkt. Ich trinke die Sachen von More selbst regelmäßig, aber man muss einfach ehrlich zu sich selbst sein: Es stimmt absolut, was Sebastian sagt. Das Zeug ist im Grunde genommen Geschmack mit Süßstoff und sicher nicht das Gesündeste auf der Welt. Eine ausgewogene Ernährung, Sport und normales Wasser schlägt so was immer. Aber als Alternative, wenn man von Softdrinks, Energys oder zu viel gezuckertem Kaffee wegkommen will, hilft es enorm.“

Leges Kritiker halten ihm entgegen: „Naja, Geschmack ist halt einfach immer subjektiv. Und das Zeug ist auch kein Grundnahrungsmittel, sondern Nahrungsergänzung.“

Zustimmung wird geprüft...

Sebastian Lege analysiert in seinen Beiträgen regelmäßig industriell gefertigte Produkte, Fertiggerichte, Proteinprodukte und Zusatzstoffe. In seinem Format „Besseresser“ hat er sich in der Vergangenheit auch mit Proteinriegeln auseinandergesetzt und damit auch mit dem Segment, in dem Christian Wolf mit seiner Marke agiert.

Wolf wiederum hat dem Thema ein längeres Video gewidmet und der Darstellung Leges widersprochen. „Das ZDF verbreitet Protein-Mythen“, heißt es in Wolfs Darstellung. Und weiter: „Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich mal wieder dem Thema Fitness und Protein gewidmet – und liefert dabei ein Video ab, das mehr Framing als Fakten enthält. In der ZDF-Sendung ‚Besseresser‘ werden Proteinriegel, Eiweißquellen und Krafttraining auf eine Weise dargestellt, die wissenschaftlich kaum haltbar ist und vor allem eins erzeugt: Verunsicherung.“

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