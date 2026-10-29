Die Bundeswehr will erstmals ukrainische Bars-Raketen kaufen. Gibt es wegen der deutschen Ukraine-Hilfen Rabatt? Das sagt das Verteidigungsministerium.

Die Berichte über einen möglichen Kauf ukrainischer Bars-Marschflugkörper für die Bundeswehr werfen Fragen zur Finanzierung auf: Berücksichtigt Deutschland bei einem solchen Geschäft die Hilfen, die es der Ukraine bereits leistet? Die Berliner Zeitung hat beim Verteidigungsministerium nachgefragt, nachdem Leser mögliche zusätzliche Zahlungen für die Waffen kritisiert hatten.



Eine Ministeriumssprecherin erklärt dazu: „Die deutschen Unterstützungsleistungen für die Ukraine und die Rüstungskäufe von ukrainischen Unternehmen werden finanziell getrennt voneinander betrachtet.“ Die Antwort spricht gegen eine direkte Verrechnung mit den Ukraine-Hilfen. Ob Deutschland bei einer möglichen Bars-Beschaffung günstigere Konditionen erhält, beantwortet die Sprecherin jedoch nicht. Auch Kaufpreis und Vertragsbedingungen bleiben offen.

Ministerium nennt keine Konditionen für Bars-Kauf

Die Berliner Zeitung hatte das Ministerium gefragt, ob Vergünstigungen aufgrund der deutschen Unterstützung vorgesehen sind und ob eine Verrechnung mit Ukraine-Hilfen Gegenstand der Gespräche ist. In Leserbriefen zum Bericht über die Kaufpläne war Kritik daran laut geworden, dass Deutschland ukrainische Waffen bezahlen könnte, während es das Land militärisch und humanitär unterstützt. Einzelne Leser forderten, künftige Hilfen nur noch als rückzahlbare Kredite zu gewähren.

Bei den Fragen nach Stückzahlen, Preisen und Vertragspartnern verweist das Ministerium auf die Grenzen seiner Auskunftsmöglichkeiten. „Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir uns zu Medienberichten nicht äußern beziehungsweise diese kommentieren“, erklärt ein Sprecher. Zu Beschaffungsvorhaben könne das Ministerium vor einer noch ausstehenden parlamentarischen Befassung aus vergaberechtlichen Gründen grundsätzlich keine Angaben machen. Das gelte unabhängig von den konkreten Fragen.

Bei Rüstungsbeschaffungen mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Euro muss der Haushaltsausschuss des Bundestags zustimmen. Über dessen Entscheidungen informiere das Ministerium anschließend öffentlich. Einen Bars-Kauf bestätigt der Sprecher damit nicht. Die ergänzende Auskunft seiner Kollegin beschreibt den grundsätzlichen Umgang mit Ukraine-Hilfen und Rüstungskäufen. Sie lässt jedoch offen, welche Bedingungen für das mögliche Geschäft vereinbart werden könnten.

Erst Tests, dann womöglich Hunderte Marschflugkörper

Nach Angaben der Financial Times bereitet Deutschland zunächst den Kauf einer kleinen Charge Bars-Marschflugkörper vor. Eine Vereinbarung soll dem Bericht zufolge in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Die Bundeswehr könnte die Waffen Anfang 2027 technisch erproben. Fallen die Tests zufriedenstellend aus, käme eine Bestellung von mehreren Hundert Exemplaren infrage.

Es wäre laut FT der erste bekannte Kauf einer in der Ukraine entwickelten Offensivwaffe für den eigenen Einsatz der Bundeswehr. Ein deutscher Regierungsvertreter hatte dem Kyiv Independent bereits Gespräche über die Beschaffung bestätigt. Ein abgeschlossener Kaufvertrag ist bislang nicht bekannt.

Bars – das ukrainische Wort für Schneeleopard – verfügt über einen Strahlantrieb. Je nach Variante erreicht das System der FT zufolge Ziele in bis zu 1000 Kilometern Entfernung und trägt eine Nutzlast von bis zu 105 Kilogramm. Die Ukraine setzt die Waffe bereits gegen Ziele in Russland ein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bars als eines der Systeme genannt, mit denen Militärbasen und Energieanlagen angegriffen werden.

Bundeswehrsoldaten bei einer Übung: Nach erfolgreichen Tests könnte eine Bestellung von mehreren Hundert ukrainischen Bars-Marschflugkörpern folgen. © Philipp Schulze/dpa

Deutschland finanziert bereits Bars für die Ukraine

Deutschland und die Ukraine vereinbarten nach Angaben des Kyiv Independent bereits im Juli eine gemeinsame Bars-Produktion. In der ersten Projektphase finanziert Deutschland die Fertigung, sämtliche Waffen sind für die ukrainischen Streitkräfte bestimmt. Laut FT produziert inzwischen ein ukrainisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen das System in Deutschland. Eine erste dort gefertigte und von Deutschland finanzierte Charge sei im Oktober an die Ukraine geliefert worden.

Eine mögliche Bestellung für die Bundeswehr hätte einen anderen Empfänger: Die Waffen würden das deutsche Arsenal verstärken. Dahinter steht das Vorhaben, weitreichende Flugkörper in hoher Stückzahl zu beschaffen. Bloomberg zufolge verhandelt Berlin auch mit dem US-Unternehmen Covenant über Tausende Anthem-Marschflugkörper für mehr als eine Milliarde Euro. Vergleichsweise günstige Systeme sollen im Ernstfall die gegnerische Luftabwehr überfordern und teurere Waffen ergänzen.



Gerade weil Deutschland die Bars-Produktion bereits unterstützt, fragte die Berliner Zeitung auch nach möglichen Vergünstigungen. Ob diese Unterstützung bei der Preisgestaltung eine Rolle spielen könnte und wer die Zahlungen erhalten würde, beantwortet das Ministerium bislang nicht. Die Konditionen eines möglichen Bars-Kaufs bleiben damit offen.

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