Der Name Emely Schweinsteiger taucht auch im Zusammenhang mit den Trennungsberichten rund um Manuel Neuer auf. Wer ist die angebliche DFB-Insiderin und Tochter von Bastian Schweinsteiger?

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Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren waren Anika und Manuel Neuer noch ein Paar.

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Noch immer ist die Trennung von Manuel Neuer und seiner Ehefrau Anika nicht offiziell bestätigt. Beide Seiten haben sich bislang nicht öffentlich zu den Berichten geäußert, das Management des Bayern-Torwarts verwies auf Nachfrage auf sein Privat- und Familienleben.



Gleichzeitig geistern Berichte über emotionale Beiträge vom Instagram-Profil Anika Neuers durch die Medien, die allerdings kaum nachzuvollziehen sind. Die 26-Jährige hat ihr Profil auf privat gestellt, nur 560 Menschen folgen ihr.

Ganz und gar nicht privat ist indes der Account von Emely Schweinsteiger bei TikTok. Mehr als 23.000 Menschen folgen dieser attraktiven, jungen, blonden Frau, die sich immer irgendwo zwischen Fußballplatz und Mannschaftskabine aufzuhalten scheint.

Emely ist die KI-generierte Hauptfigur einer Fanfiction-Serie auf TikTok

In einem Beitrag ist Bastian Schweinsteiger zu sehen, wie er in der Allianz-Arena am Spielfeldrand seine Expertise zum DFB-Pokalspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FC Bayern München abgibt. Sie supporte ihren Papa heute im Stadion, schreibt Emely Schweinsteiger.

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Moment mal, Bastian Schweinsteiger hat eine Tochter? Das scheinen sich auch einige TikTok-User unter dem mehr als 600.000 Mal aufgerufenen Clip zu fragen. „Dich gibt es wirklich?“, heißt es da. Andere gratulieren Emely zu ihrem Vater, der sei schon ein toller Typ.

Indes ergibt schon eine einfache Google-Suche die Fakten: Bastian Schweinsteiger hat zwar drei Kinder mit der serbischen Tennisspielerin Ana Ivanović, es sind aber drei Söhne (geboren 2018, 2019 und 2023).

Und im Kleingedruckten steht es ja dann auch auf dem Profil von Emely Schweinsteiger: Dieser Account „dient zur Unterhaltung und ist nicht real“. Bei Emely Schweinsteiger handelt es sich um eine fiktive Figur, die Inhalte rund um ihre Person sind KI-generiert.

Hinter dem Account steckt quasi ein weiterer, ein Konto namens „manuslav.neuse“ – eine wortspielerische Kombination aus den Namen der Fußballer Manuel Neuer und Miroslav Klose. Es wird von zwei Admins geführt, ist ebenfalls komplett fiktiv und KI-generiert.

Ist das noch Fanfiction, wenn echte Spieler die Nebenrollen spielen?

Laut einem aktuellen Bericht des Spiegel stecken hinter den zwei Admins, die die Geschichten rund um Emely Schweinsteiger produzieren, zwei junge Frauen, die Fans von Klose und Neuer sind.



Sie entwerfen demnach die Storyline rund um die 23 Jahre alte Tochter von Bastian Schweinsteiger, die als PR-Managerin beim DFB arbeitet und nebenbei ehemaligen und aktuellen Profifußballern den Kopf verdreht.

Auf TikTok gibt es inzwischen auch Erklärvideos zu ihr, etwa vom Account „aallesklara“. Emely Schweinsteiger sei Teil der besten Fanfiction überhaupt auf der Social-Media-Plattform, heißt es dort.

Die Bildergeschichten spielen zwar mit real existierenden Personen, sind aber komplett ausgedacht. So sieht man, wie Emely Schweinsteiger sich an die Schulter von Miroslav Klose lehnt oder wie sie bei der Fußball-WM in diesem Jahr im Mannschaftsbus der Nationalelf abhängt. Ein wenig erinnern die betexteten Bildgeschichten an die Bravo-Foto-Love-Story von einst. Die Beiträge haben Zehntausende, manchmal Hunderttausende Aufrufe.

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Auch Manuel Neuer ist häufig Teil der Geschichten, auch er ist ein Crush von Emely Schweinsteiger. In den Kommentaren batteln sich die Follower, wer am Ende mit Emely zusammenkommen soll: Neuer, Klose oder doch lieber Thomas Müller? Immer wieder schaltet sich Emelys fiktiver Vater ein, der das Anbandeln mit seinen ehemaligen Kollegen offenbar nicht so toll findet.

Wie auch in der Emely-Schweinsteiger-Story ist es das Wesen der sogenannten Fanfiction, dass sie von Anhängern eines bekannten Filmes, einer Serie oder real existierender Menschen erstellt und die jeweiligen Personen in eine neue Handlung überführt werden.

Was ist Fanfiction? Von Harry Potter bis zum Profifußball

Manchmal münden derlei Geschichten in Urheberrechtsstreitigkeiten – aber nicht immer. Joanne K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, fühlt sich zum Beispiel geschmeichelt, dass es Fans gibt, die sich die Zeit nehmen, Geschichten über Charaktere im Harry-Potter-Universum zu schreiben.

Zu den Accounts „Emely Schweinsteiger“ oder „Manuslav.neuse“ hat sich Bastian Schweinsteiger bislang nicht geäußert. Der DFB vertraut laut Spiegel auf die Kompetenz der User, einen rein fiktionalen KI-Trend auch als solchen zu erkennen.

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Dabei verschwimmen die Grenzen ohnehin längst. Der DFB schreibt zu einem Post auf TikTok von Ende Oktober, in dem Miroslav Klose in seiner Funktion als Trainer des 1. FC Nürnberg zu sehen ist: „Was macht wohl Emely gerade?“

Und auch unter den Trennungsberichten zu Manuel und Anika Neuer auf Instagram sind immer wieder Kommentare wie dieser zu lesen: „Vielleicht ist es ja wegen Emely Schweinsteiger.“

Nicht alle können mit diesem Namen etwas anfangen: „Wer ist denn Emely“, wollen User in den Kommentaren wissen – auch auf dem Account des DFB. Die Antwort geben Eingeweihte: „Die Tochter von Bastian Schweinsteiger.“ Na dann: Gute Unterhaltung weiterhin!

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