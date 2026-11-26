Nach dem Krankenhausaufenthalt von Sänger Ian Gillan mussten Deep Purple ihre Europatournee abbrechen. Nun stehen die Ersatztermine für Deutschland fest.

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Aufatmen bei den Fans von Deep Purple: Nachdem die britischen Hardrock-Legenden Anfang November ihre laufende Europatournee aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen mussten, stehen nun die Nachholtermine fest.



Ende Oktober hatte der 81-jährige Sänger Ian Gillan wie berichtet während des Aufenthalts in Leipzig einen medizinischen Notfall erlitten, der eine dringende Behandlung im Krankenhaus erforderlich machte. Zunächst wurden die beiden Konzerte in Leipzig und Hamburg kurzfristig abgesagt, wenig später auch sämtliche ausstehenden Auftritte der Europa- und Großbritannien-Tournee.

Berlin-Konzert findet im Februar 2027 statt

In einer persönlichen Stellungnahme hatte sich Gillan bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. Er habe gehofft, die Tournee noch zu Ende spielen zu können, doch sei dies mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden gewesen. Auf Anraten seiner Ärzte und des Managements habe er sich deshalb gegen eine Fortsetzung entschieden. Um welche Erkrankung es sich handelt, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Zustimmung wird geprüft...

Auch die für Dezember geplanten Konzerte in Südamerika und Mexiko mussten inzwischen verschoben werden. Für diese gab die Band ebenfalls neue Termine bekannt. Am 8. Februar 2027 wird die Band in der Berliner Uber-Arena auftreten. Ursprünglich sollte das Konzert am 4. November 2026 stattfinden.



Die Ersatzkonzerte in Frankfurt am Main, Hamburg, Dortmund und Nürnberg finden ebenfalls im Februar statt. Das Konzert in der Leipziger QI-Arena geht erst am 18. Juni 2027 über die Bühne.

Rückerstattungen sind möglich

Im Sommer hatten Deep Purple mit „Splat!“ ihr mittlerweile 24. Studioalbum veröffentlicht. Die gemeinsam mit dem kanadischen Produzenten Bob Ezrin entstandene Platte schaffte es unter die ersten drei Plätze der deutschen Albumcharts.



Als Vorband ist für Berlin weiterhin die junge britische Rockformation Jayler angekündigt. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann, soll sich wegen einer Rückerstattung an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden.

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