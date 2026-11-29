Nach dem Rekord-Niedrigwasser fordern Verkehrsminister Bilger und Umweltminister Schneider einen Ausbau des Rheins. Bei den Mitteln setzen beide unterschiedliche Schwerpunkte.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat sich für einen Ausbau des Rheins zur Sicherung des Güterverkehrs ausgesprochen. „Das Niedrigwasser der letzten Monate hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit ist“, sagte Bilger dem Kölner Stadt-Anzeiger laut der Online-Ausgabe vom Sonntag. Auch Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach sich in der Zeitung für einen Umbau aus. Er halte eine Vertiefung des Flusses „nur an wenigen Stellen“ für notwendig.

Bilger verwies darauf, dass die Wasserstraßen erstmals mit Mitteln aus dem Sondervermögen gestärkt würden. Dadurch könne man „auch bei der Engpassbeseitigung am Rhein künftig schneller vorankommen“, sagte der CDU-Politiker. Der Ausbau werde „im Einklang mit der Umwelt und mit entsprechenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen“ vorgenommen. Die Wasserstraßen könnten im Gegensatz zu Straße und Schiene „noch viel mehr Gütertransporte aufnehmen“, sagte Bilger. Deshalb wolle er ihre Leistungsfähigkeit langfristig sichern.

Schneider will Auen als Wasserspeicher nutzen

Schneider betonte die Bedeutung des Flusses für die Industrie: „Der Rhein ist quasi die Autobahn, die meisten anderen sind Feldwege.“ Darüber werde „die Hauptachse der deutschen Industrie bedient“. Um den Güterverkehr angesichts von Hitze und Trockenperioden langfristig zu sichern, brauche es Anpassungen am Fluss. Neben Vertiefungen an einigen Stellen gehe es ihm „vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen“, sagte der SPD-Politiker der Zeitung.

Im Sommer und frühen Herbst hatte es am Rhein ein extremes Niedrigwasser mit mehreren Rekordpegeln gegeben. Die Binnenschifffahrt wurde deshalb teils deutlich eingeschränkt. (mit epd)

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