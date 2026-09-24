Nach Nord-Stream-Aus und EU-Ausstieg: Russland streicht die Gasförderpläne zusammen

Moskau streicht bis 2028 mehr als 21 Milliarden Kubikmeter Gas aus der Planung. Selbst Chinas Rekordimporte können den Europa-Ausfall nicht ersetzen.

Erst brachen mit dem Nord-Stream-Aus die russischen Gaslieferungen nach Deutschland weg. Nun beendet die EU ab 2027 schrittweise auch ihre verbliebenen Gasimporte aus Russland. Der Verlust des europäischen Absatzmarktes schlägt inzwischen in Moskaus eigenen Planungen durch: Russland korrigiert seine Prognosen für Gasförderung und Exporte deutlich nach unten.



Das geht aus einem Entwurf der neuen Prognose des russischen Wirtschaftsministeriums hervor, der Reuters exklusiv vorliegt. Moskau senkt darin die Erwartungen für Gasförderung, Pipelineexporte und Flüssigerdgas (LNG). Die Zahlen sollen auch in die Aktualisierung des russischen Staatshaushalts bis 2029 einfließen.

Russland streicht bis 2028 mehr als 21 Milliarden Kubikmeter Gas

Besonders deutlich wird die Korrektur beim Blick auf die kommenden Jahre. Für 2026 erwartet Moskau nun eine Gasförderung von 683,1 Milliarden Kubikmetern – 5,3 Milliarden weniger als noch im Mai prognostiziert.

Danach wächst die Lücke. Für 2027 senkt das Wirtschaftsministerium seine Prognose von 711,3 auf 696,1 Milliarden Kubikmeter. 2028 sollen es 710,5 statt 731,9 Milliarden werden. Damit rechnet Russland allein 2028 mit 21,4 Milliarden Kubikmetern weniger Gas als noch vor wenigen Monaten geplant. Das entspricht fast 40 Prozent der gesamten Jahreskapazität von Nord Stream 1, die bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland transportieren konnte.



2025 produzierte Russland noch 662,7 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Moskau erwartet also weiterhin Wachstum, nur deutlich weniger als bislang.

Yamal LNG ab 2027 ohne Europa-Absatz – Arctic LNG 2 beliefert bereits China

Auch die Erwartungen für den Export von LNG werden zusammengestrichen. 2026 sollen 35 statt 40,3 Millionen Tonnen LNG ausgeführt werden, 2027 noch 39,5 statt 46,9 Millionen und 2028 rund 50,1 statt 58,4 Millionen Tonnen. Russland kann den Verlust des früheren Pipelinegeschäfts mit Europa damit zumindest nach den eigenen neuen Prognosen nicht einfach durch einen schnelleren LNG-Ausbau kompensieren.

Die EU verbietet russische LNG-Importe aus langfristigen Verträgen ab dem 1. Januar 2027 vollständig. Noch im ersten Halbjahr 2026 gingen nach einer Auswertung von Kpler-Daten durch Urgewald 9,97 Millionen Tonnen LNG aus dem russischen Yamal-Projekt in die EU, oder 136 von insgesamt 140 ausgelieferten Ladungen. Das entsprach mehr als 97 Prozent der Yamal-Lieferungen in diesem Zeitraum.

China kann diese Mengen bislang nicht einfach übernehmen. Zwar liefert das von Novatek geführte und von US-Sanktionen getroffene Projekt Arctic LNG 2 inzwischen Ladungen nach China. Doch die Umleitung russischen LNGs von Europa nach Asien ist logistisch deutlich schwieriger: Die kurze Route über die Nordostpassage ist nur saisonal nutzbar; alternative Wege über den Suezkanal oder um das Kap der Guten Hoffnung sind länger und teurer. Reuters zufolge wären allein für eine ganzjährige Verlagerung der Yamal-Mengen nach Asien zusätzlich etwa 25 bis 35 LNG-Tanker nötig.

Von 180 auf 18 Milliarden Kubikmeter: Russland verliert Europa als Gasmarkt

Noch 2018 und 2019 exportierte Russland über Pipelines jeweils rund 180 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa. 2025 waren es laut Reuters-Berechnungen nur noch 18 Milliarden – ein Absturz um rund 90 Prozent gegenüber dem damaligen Höchststand und der niedrigste Wert seit Mitte der 1970er-Jahre.

Noch 2021 stammte mehr als die Hälfte der deutschen Gasimporte aus Russland. Im Laufe des Jahres 2022 reduzierte Gazprom die Lieferungen über Nord Stream 1 immer weiter und begründete dies unter anderem mit Problemen bei Gasturbinen von Siemens Energy. Der deutsche Hersteller widersprach damals und erklärte, die genannten technischen Probleme seien kein Grund für die Drosselung.

Seit September 2022 fließt infolge der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines im Zuge der russischen Invasion der Ukraine kein russisches Gas mehr direkt über diese Route nach Deutschland. Inzwischen kommen die deutschen Gasimporte vor allem aus Norwegen sowie über die Niederlande und Belgien.

Kein russisches Gas mehr aus TurkStream spätestens ab 1. November 2027 für Europa

Moskau hat Nord Stream dennoch nicht abgeschrieben. Der Kreml erklärte erst im September erneut, Europa könne wieder günstigeres russisches Gas beziehen. Ein Strang von Nord Stream 2 sei nach den Explosionen von 2022 intakt und könne nach russischer Darstellung kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden.

Allerdings soll Russlands Pipelinegas nach EU-Sanktionen spätestens ab 30. September 2027 verboten sein; bei Problemen mit den Speicherzielen kann sich die Frist bis 1. November verschieben. Damit müssten spätestens ab November 2027 auch die verbliebenen russischen Pipelinegasimporte in die EU über TurkStream enden.

Ein Arbeiter geht an einer Luft-Gas-Kühlanlage in der russischen Kompressorstation der TurkStream-Gaspipeline im Bezirk Anapa des Gebiets Krasnodar in Südrussland vorbei. © Dmitry Feoktistov via www.imago-images.de

Die TurkStream- sowie die LNG-Lieferungen aus Russland machten 2025 noch rund 13 Prozent der EU-Gasimporte aus. Der vollständige Abschied wäre damit auch für Europa nicht folgenlos. Erst vor wenigen Wochen warnte der Europäische Rechnungshof vor Risiken beim Ausstieg; zugleich liegen die europäischen Gasspeicherstände vor diesem Winter deutlich niedriger als im Vorjahr.

Kraft Sibiriens: China kauft Rekordmengen – doch Europa lässt sich nicht ersetzen

Vor allem beim Pipelinegas versucht Russland längst, den verlorenen europäischen Absatz nach Osten umzulenken. 2025 lieferte Gazprom über die Pipeline Sila Sibiri (Deutsch: Kraft Sibiriens) bereits 38,8 Milliarden Kubikmeter Gas nach China – 24,8 Prozent mehr als 2024 und erstmals mehr als über seine westliche Exportroute einschließlich der Türkei. 2024 waren es noch 31,1 Milliarden Kubikmeter gewesen.

Auch 2026 läuft die Pipeline nahe oder sogar zeitweise oberhalb ihrer bisherigen Auslegung von 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Im Juni wurden nach chinesischen Zolldaten rund 112 Millionen Kubikmeter täglich transportiert; Gazprom meldete auch im Juli neue Tagesrekorde. Russland und China haben sich zudem darauf verständigt, die möglichen Lieferungen über die bestehende Leitung auf bis zu 44 Milliarden Kubikmeter jährlich zu erhöhen.

Bauarbeiten an der Gaspipeline Sila Sibiri, oder Kraft Sibiriens © Gazprom

Der Bau der zweiten Pipeline Sila Sibiri 2 stockt allerdings seit Jahren. Ein Streitpunkt ist der Preis: Medienberichten zufolge drängt Peking auf Konditionen nahe dem stark subventionierten russischen Inlandspreis, während Moskau deutlich höhere Preise anstrebt.



Den früheren europäischen Markt ersetzen die bisherigen China-Lieferungen jedenfalls nicht. Selbst die geplanten 44 Milliarden Kubikmeter über Sila Sibiri entsprächen nur knapp einem Viertel der rund 180 Milliarden Kubikmeter, die Russland auf dem Höhepunkt jährlich nach Europa exportierte – einschließlich des Ende 2024 ausgelaufenen Ukraine-Transits.

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