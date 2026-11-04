Nach Privatinsolvenz: ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh sendet neuen Hilferuf

Vor Kurzem hatte die „Volle Kanne“-Moderatorin Andrea Ballschuh ihre Privatinsolvenz öffentlich gemacht. Nun wendet sie sich einem ganz anderen Thema zu: ihren Wechseljahren.

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Im September schlug diese Nachricht hohe Wellen: Die Moderatorin Andrea Ballschuh, bekannt als Moderatorin des ZDF-Magazins „Volle Kanne“, machte ihre Privatinsolvenz öffentlich.



Sie erklärte, sie habe ihre Schulden in Höhe von 230.000 Euro nicht mehr tilgen können. In Talkshows sprach die 54-jährige gebürtige Dresdnerin auch über die gesundheitlichen Folgen des Drucks, der ihrer Privatinsolvenz vorausging.

Jetzt wendet sich Ballschuh erneut an ihre Fans, ebenfalls in Sachen Gesundheit – wenn auch vor einem gänzlich anderen Hintergrund. Seit sie in den Wechseljahren sei, so die Moderatorin und Mentorin, tanze ihre Rosazea Samba in ihrem Gesicht.

Ballschuh leidet an Rosazea, einer Entzündung der Gesichtshaut

Rosazea ist eine chronische, nicht ansteckende Entzündung der Gesichtshaut. Sie kann unterschiedlich ausgeprägt sein und sich auf Wangen, Kinn, Stirn und Nase zeigen. Die Ursachen der Rosazea sind nicht vollständig geklärt. Viele Betroffene finden mit der Zeit heraus, welche Auslöser zu Rosazea-Schüben führen. Eine Rosazea beginnt meist erst nach dem 30. Lebensjahr. In Deutschland sind etwa zwei bis fünf Prozent aller Erwachsenen betroffen.

Bei ihr nehme sich die Rosazea immer mehr Raum, schildert Ballschuh. Sie bringe alles an den Start, was sie zu bieten habe: „Extrem trockene Haut, Pickelchen, Huckel und leuchtendes Rot. Anfangs nur auf den Wangen, jetzt auf Kinn, Nase und Stirn.“

Zustimmung wird geprüft...

Die Produkte aus der Apotheke hätten nichts gebracht, ihre Hautärztin habe nur Lasern empfohlen, so die in Ost-Berlin aufgewachsene Moderatorin: „Habe ich aber nicht gemacht. Habe hier noch zu viele Vorbehalte. Ich bin deswegen gerade etwas verzweifelt.“

Auch mehrere Fitline-Vertreter hätten sich schon bei ihr gemeldet, „die mir ein Abo für ihre Produkte verkaufen wollten. Bisher habe ich abgelehnt.“ Ihre Follower fragt Ballschuh nach Tipps und Erfahrungen, die diese mit der Behandlung von Roszea gemacht hätten.

Rote Flecken, sichtbare Äderchen und Pusteln im Gesicht

Im Video sieht man deutlich die Rötungen in Andrea Ballschuhs Gesicht. Rote Flecken, sichtbare Äderchen und Pusteln im Gesicht sind die typischen Anzeichen für die auch „Kupferrose“ genannte Entzündung der Gesichtshaut, die meist in Schüben auftritt.

Laut der Website gesund.bund.de kann sich durch die Rosazea mit der Zeit die Haut verändern und es können andere Symptome hinzukommen. Oft bleiben die Beschwerden aber über lange Zeit gleich.

Vor allem bei Männern kann sich die Nase mit der Zeit verändern: Es entsteht eine „Knollennase“, ein sogenanntes Rhinophym.

Zum Zusammenhang mit den Wechseljahren untersuchte eine klinische Studie aus dem Jahr 2024 insgesamt 59 Frauen in der Perimenopause mit Rosazea (Durchschnittsalter 48,4 Jahre) und zeigte einen engen Zusammenhang zwischen dem Hormonspiegel und dem Schweregrad der Hauterkrankung. Über 71 Prozent der untersuchten Frauen in der Perimenopause litten unter einer mittelschweren bis schweren Rosazea.

Auch in den Kommentaren zu Andrea Ballschuhs Post äußern sich viele Betroffene: „Das ist sehr unangenehm, ich kenne das auch“, heißt es dort. Followerinnen berichten von unzähligen Versuchen mit Cremes, Medikamenten und Hormonen, die Beschwerden zu lindern.

Kosmetik oder Medikamente: Was bei Rosazea hilft

Laut dem staatlichen Gesundheitsportal hängt die Behandlung einer Rosazea, die vom Hautarzt diagnostiziert wird, vom Typ und der Stärke der Erkrankung ab. Sind die Symptome nur leicht, reiche oft eine gute Hautpflege. Empfohlen werde ein angemessener Sonnenschutz und seifenfreie Reinigungsprodukte mit niedrigem pH-Wert. Zudem sollten Reizstoffe vermieden werden. Um die Hautveränderungen abzudecken, können hautverträgliche Kosmetika genutzt werden.

Bei stärkeren Hautveränderungen kämen meist Medikamente zum Auftragen auf die Haut zum Einsatz, etwa Cremes, Gels oder Lotionen mit den Wirkstoffen Azelainsäure, Brimonidin, Ivermectin oder dem Antibiotikum Metronidazol. Auch hier hänge es vom Typ der Rosazea ab, welche Mittel infrage kommen.

Sind die Symptome stark oder zeigen äußerlich angewendete Medikamente keine Wirkung, könne das Antibiotikum Doxycyclin eingenommen werden, um die Entzündung zu hemmen.

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