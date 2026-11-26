Er ist zurück: Jens Härtel nimmt nach einer mehrwöchigen Auszeit seine Arbeit bei Union wieder auf – vorerst aber in anderer Rolle.

Jens Härtel arbeitet wieder für den 1. FC Union Berlin. Der 57-Jährige wird vorerst im Scouting angestellt und im Januar nach Ablauf seiner Sperre wieder als Trainer der U19-Bundesligamannschaft tätig sein. Das bestätigten die Köpenicker am Donnerstag.

Härtels Vorfreude auf seine Rückkehr

„Ich habe die letzten Wochen zur Reflexion und Weiterbildung genutzt, damit mir ein solcher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterläuft. Für die Unterstützung des 1. FC Union Berlin bei der Auseinandersetzung damit bin ich sehr dankbar. Ich freue mich, dass ich für den Verein nun zunächst im Scouting arbeiten und ab Januar die U19 auf die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga vorbereiten werde“, wird Härtel in der Mitteilung zitiert.

Der frühere Profi der Eisernen war in der Betreuung seiner Mannschaft mehrfach auffällig geworden. Als drei dunkelhäutige Spieler seines Teams im Trainingslager gemeinsam aßen, fragte er sie, ob das wieder der „Afrika-Tisch“ sei. Nach der Pokal-Pleite beim Berliner AK soll Härtel gesagt haben: „Gegen diesen Ausländerverein verlieren wir.“ Der Trainer wollte sich später an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern. Und während einer Partie rief er einem Spieler zu: „Spiel nicht so einen Schwuchtelball.“

Zwölf Wochen Sperre vom DFB

Für diese drei Vorfälle kassierte Härtel vom DFB eine zwölfwöchige Sperre. Die offizielle Formulierung in den Statuten: Härtel soll gegen Paragraph 9 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung zum Schutz der Menschenwürde und gegen Paragraph 33 der DFB-Ausbildungsordnung verstoßen haben, indem er die Erziehung der Jugend gefährdet bzw. seine Stellung als Trainer missbraucht haben soll.

„Jens Härtels Umgang mit seinem Fehlverhalten verdient Respekt. Einsicht und die Bereitschaft, an sich zu arbeiten waren jederzeit gegeben. Wir sind von seinen Qualitäten als Fußballfachmann und Trainer auch weiterhin überzeugt, deshalb möchten wir den im Sommer begonnenen Weg mit ihm weitergehen“, freut sich Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball und Mitglied des Präsidiums der Köpenicker.



Jens Härtel hatte das Traineramt bei der U19 erst im vergangenen Sommer von Marie-Louise Eta übernommen. Die 35-Jährige, die auf den letzten Metern der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt bei den Profi-Männern interimsweise gesichert hatte, ist inzwischen für die Frauen des Klubs in der Bundesliga verantwortlich.

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