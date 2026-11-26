Die Neuköllner Direktabgeordnete behält ihr Mandat. Bei der ersten Sitzung nach ihrem Fraktionsausschluss bleibt ihr neuer Platz im Berliner Abgeordnetenhaus zunächst leer.

Vanessa Emde gibt nach ihrem Ausschluss aus der Linksfraktion ein Statement im Berliner Abgeordnetenhaus ab.

Hinter den Reihen der Linksfraktion hat Vanessa Emde jetzt einen Einzelplatz. Am Donnerstag blieb der Stuhl leer. Auch nach der Aktuellen Stunde, als das Berliner Abgeordnetenhaus unter anderem über die Bewerbung für die Expo 2035 debattierte, war Emde nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur noch nicht im Saal. Der Grund für ihr Fehlen bleibt vorerst offen.



Zwei Tage zuvor hatten 33 der 44 Mitglieder der Linksfraktion in geheimer Abstimmung für ihren Ausschluss gestimmt. Emde war wegen ihrer Äußerungen zum Existenzrecht Israels in die Kritik geraten. Der Fraktionsvorstand begründete den Antrag mit einem Vertrauensverlust. Emde sprach nach der Abstimmung von einer „medialen Hetzkampagne“ und kündigte an, ihr Mandat zu behalten. Bei der Wahl im September hatte sie den Wahlkreis Neukölln 1 mit 46,2 Prozent der Erststimmen gewonnen.

Was Emde ohne Fraktion im Parlament noch kann

Das Abgeordnetenhaus führt Emde inzwischen als fraktionslos. Sie kann weiterhin im Plenum abstimmen und Anfragen an den Senat stellen. Laut Geschäftsordnung darf sie pro Plenartag insgesamt bis zu zehn Minuten sprechen. In den Ausschüssen kann sie ohne Stimmrecht mitarbeiten.