Nach Rekordpatrouille von 217 Tagen: Britisches Atom-U-Boot kehrt zu Marinestützpunkt zurück

Die HMS Vengeance war mehr als sieben Monate unter Wasser. Nun ist das britische Atom-U-Boot nach einem Rekordeinsatz nach Schottland zurückgekehrt.

Ein mit Trident-Atomraketen bestücktes U-Boot der Royal Navy ist nach einem monatelangen Einsatz unter Wasser zu seinem Marinestützpunkt in Schottland zurückgekehrt. Das U-Boot HMS Vengeance erreichte am Sonntag den Marinestützpunkt Faslane in Schottland, wie die BBC und der Guardian berichteten.

Das Schiff war demnach am 12. April von Faslane aufgebrochen und hatte anschließend 217 Tage unter Wasser verbracht. An Bord befanden sich rund 140 Besatzungsmitglieder, die ihren Einsatz laut BBC in nahezu vollständiger Isolation unter Wasser verbrachten. Dem Bericht zufolge handelt es sich um den längsten ununterbrochenen Unterwassereinsatz eines britischen U-Bootes. Den bisherigen Rekord hatte demnach die HMS Vanguard gehalten, die im April nach 205 Tagen auf See zurückgekehrt war.

Die Rückkehr des Schiffes war laut BBC für die vergangene Woche geplant gewesen, hatte sich jedoch wegen eines technischen Problems des U-Boots verzögert, das die HMS Vengeance ablösen sollte. Verteidigungsminister Wes Streeting empfing die Besatzung bei ihrer Rückkehr, wie beide Medien berichteten. Er sagte dem Bericht zufolge, es sei ihm durchaus bewusst, dass die Besatzungen inzwischen länger als ursprünglich vorgesehen im Einsatz seien. „Umso mehr fühle ich mich der Besatzung für ihren Dienst am Land verpflichtet“, so der Minister.

Längere Einsätze wegen Wartungsproblemen

Die ungewöhnlich lange Einsatzdauer hängt laut BBC mit Problemen bei der Einsatzbereitschaft der britischen U-Boot-Flotte zusammen. Die Patrouillen der vier U-Boote der Vanguard-Klasse hätten früher üblicherweise drei Monate gedauert, inzwischen seien sechs Monate oder längere Einsätze jedoch Routine geworden. Grund dafür sei, dass Schiffe wegen Wartungsarbeiten und Reparaturen zeitweise nicht zur Verfügung stünden.

Nach Angaben der BBC befindet sich derzeit die HMS Victorious für umfangreiche Wartungsarbeiten im Trockendock. Die Arbeiten an dem U-Boot hätten 2023 begonnen und kosteten rund 560 Millionen Pfund. Damit stünden aktuell nur drei U-Boote der Vanguard-Klasse für Einsätze zur Verfügung.

Nachfolger erst Anfang der 2030er Jahre

Die vier U-Boote der Vanguard-Klasse wurden in den 1990er Jahren in Dienst gestellt. Sie sollen nach Angaben der BBC bis zu 40 Jahre lang eingesetzt werden, obwohl ihre ursprünglich vorgesehene Nutzungsdauer bei 25 Jahren lag. Erst Anfang der 2030er Jahre sollen sie schrittweise durch die neue Dreadnought-Klasse ersetzt werden.

Bis dahin muss die Royal Navy die bestehenden Schiffe weiter betreiben. Streeting bezeichnete das Nachfolgeprogramm laut BBC als planmäßig und betonte, die neuen U-Boote müssten so schnell wie möglich in Dienst gestellt werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema