Nach rund 20 Jahren: Uganda beginnt mit Truppenabzug aus Somalia

Nach fast zwei Jahrzehnten beginnt Uganda mit dem Abzug seiner Soldaten aus Somalia. Bis Ende 2027 sollen alle Truppen das Land verlassen.

Uganda hat mit dem Abzug seiner Soldaten aus Somalia begonnen. Bis Ende 2027 sollen alle ugandischen Streitkräfte das Land verlassen. Uganda entsandte 2007 erstmals Soldaten nach Somalia. Sie unterstützten dort im Rahmen einer Mission der Afrikanischen Union (AU) die damalige Übergangsregierung im Kampf gegen islamistische Milizen, wie BBC berichtet.



Die ersten Soldaten seien bereits nach Uganda zurückgekehrt, erklärte der Sprecher der ugandischen Armee, Chris Magezi, BBC zufolge am Montag. Zunächst betrifft der Abzug laut Reuters Einheiten, die auf Grundlage einer bilateralen Vereinbarung mit der somalischen Regierung stationiert waren. Anschließend sollen auch die etwa 4500 Soldaten unter dem Kommando der AU-Mission folgen.

Auch Ugandas Armeechef Muhoozi Kainerugaba sprach von einer Übergabe an die somalischen Sicherheitskräfte. „Nach 20 Jahren voller Blut und Opfer übergeben wir die Sicherheit an unsere somalischen Brüder“, schrieb er BBC zufolge auf X.

Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud soll laut BBC bei einem Besuch in Uganda in der vergangenen Woche versucht haben, Ugandas Präsidenten Yoweri Museveni von einer Verlängerung des Militäreinsatzes zu überzeugen. Das Ergebnis der Gespräche sei allerdings nicht öffentlich bekannt gegeben worden.

Zukunft der AU-Mission ungewiss

Der Abzug könnte die Sicherheitslage in Somalia weiter belasten. Die mit Al-Qaida verbundene Miliz Al-Shabaab verübt seit rund zwei Jahrzehnten Anschläge und Angriffe auf militärische und zivile Ziele, wie Reuters berichtet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur warnte die AU-Mission in einem Schreiben vom 31. Oktober, dass Teile der Region Lower Shabelle durch den Abzug anfälliger für Angriffe werden könnten. Der somalische Staatsminister im Außenministerium, Ali Omar, sagte Reuters: „Die Lage ist derzeit nicht dramatisch, aber es könnte Probleme geben, falls ihre Truppen plötzlich abgezogen werden.“

Die AU-Mission AUSSOM, die im Jahr 2025 eine Vorgängermission ablöste, soll die somalischen Sicherheitskräfte stärken und sie auf die eigenständige Übernahme der Sicherheitsverantwortung vorbereiten, wie BBC berichtet. Ihre Zukunft ist jedoch auch finanziell unsicher: Die USA und die Vereinten Nationen planen dem Bericht zufolge, ihre Unterstützung zurückzufahren. Ein zwölfmonatiger Übergangsplan soll im Januar beginnen. In dieser Zeit können Somalia und die Afrikanische Union nach alternativen Geldgebern suchen.

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