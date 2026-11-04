Nach schwerem Zugunglück mit 69 Toten: Spaniens Verkehrsminister zurückgetreten

Nach zwei schweren Zugunglücken innerhalb eines Jahres zieht Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente Konsequenzen. Er tritt zurück – wenige Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl.

Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente ist nach dem schweren Zugunglück mit 69 Toten zurückgetreten. „Ein Verkehrsminister in einem Land wie Spanien kann nicht im Amt bleiben, wenn es innerhalb eines Jahres zu zwei so schweren Unfällen gekommen ist“, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Er verzichte nicht nur auf sein Ministeramt, sondern ziehe sich auch von der Kandidatenliste für die vorgezogene Parlamentswahl am 29. November zurück, erklärte er AFP zufolge.

Das Unglück hatte sich am 28. Oktober nahe der Gemeinde Urda in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha ereignet. Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge kamen nach Angaben von Reuters 69 Menschen ums Leben. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war zuvor das Signalsystem auf der Strecke zwischen Madrid und Sevilla ausgefallen. Daraufhin übernahmen die Zugleitstellen in Madrid die Steuerung. Ein Mitarbeiter erteilte einem Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe die Erlaubnis zur Weiterfahrt, obwohl sich ein stehender Zug des privaten Betreibers Iryo auf der Strecke befand, sagte Puente laut Reuters.

Bereits im Januar waren bei einem weiteren schweren Zugunglück auf derselben Strecke 46 Menschen ums Leben gekommen, wie AFP berichtet. Auch damals waren zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammengestoßen. Damit ereigneten sich innerhalb eines Jahres zwei schwere Zugunglücke auf derselben Verbindung.

Regierung kündigt Maßnahmen an

Puente hatte bereits vor seiner Rücktrittserklärung ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Madrid und Sevilla soll zunächst eingeschränkt bleiben, bis die Einführung des europäischen Zugsteuerungssystems ERTMS abgeschlossen ist. Die Umsetzung des Systems hatte sich verzögert, wie Reuters berichtete. Die spanische Eisenbahn-Sicherheitsbehörde soll zudem das Sicherheitssystem überprüfen.

Es sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometern pro Stunde bei einem Signalausfall vorgesehen, sofern Lokführer Hindernisse selbst erkennen müssen, sowie zusätzliches Personal und bessere Arbeitsbedingungen in den Leitstellen. Die Regierung will laut Reuters außerdem die vorgeschriebenen Versicherungsleistungen für Unfallopfer verdoppeln und Entschädigungen schneller auszahlen.

Darüber hinaus soll künftig künstliche Intelligenz die Kommunikation zwischen Lokführern und Zugleitstellen überwachen, erklärte Puente dem Bericht zufolge. Das System solle Unregelmäßigkeiten erkennen und das Risiko menschlicher Fehler verringern.



Puente hatte Rücktrittsforderungen laut Reuters zunächst zurückgewiesen, sagte nun jedoch, er habe sich innerhalb weniger Minuten nach Bekanntwerden des Unglücks zum Rücktritt entschlossen. Er habe sich entschieden, im Amt zu bleiben, bis erste Untersuchungen begonnen und Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer und Verbesserung der Bahnsicherheit getroffen worden seien.

Der Rücktritt erfolgt knapp vier Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte diese für den 29. November angesetzt. Seine Minderheitsregierung steht laut AFP nach dem Unglück massiv in der Kritik. Sánchez erklärte auf der Plattform X, Puente sei aus Würde, Respekt vor den Opfern und eigenem Antrieb zurückgetreten.

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