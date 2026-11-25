Die Sperre gilt bis auf Weiteres. Sie trifft auch schon genehmigte Mengen. Wie stark deutsche Hersteller betroffen sind, lässt sich bislang kaum beziffern.

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Ab dem 30. November soll die DR Kongo kein Kobalt mehr ausführen, die Sperre gilt bis auf Weiteres (Symbolbild).

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Die kongolesische Rohstoffaufsicht Arecoms hat am 23. November einen Exportstopp für Kobalt bekanntgegeben. Vom 30. November an soll das Batteriemetall nicht mehr ausgeführt werden, und zwar bis auf Weiteres. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Le Monde sieht darin den zweiten Versuch seit 2025, die Preise zu stützen.

Gefasst hat die Behörde den Beschluss schon am 9. November. Das zeigt die Wiedergabe des Hinweises Nr. 2026/004 durch Shanghai Metals Market. Als Gründe nennt Arecoms Überangebot, schwache Nachfrage, wachsende Lager und fallende Preise.

Auch genehmigte Mengen bleiben ab 30. November im Kongo

Laut einer Meldung der staatlichen Agentur ACP gilt die Sperre für Großminen ebenso wie für Kleinbergbau und handwerklichen Abbau. ACP hat das Dokument nach eigenen Angaben eingesehen.

Ausfuhren für November müssen bis zum 29. November erledigt sein. Frühere Genehmigungen schützen nicht, nicht genutzte Mengen verfallen. Wer gegen die Sperre verstößt, kann bei künftigen Quoten leer ausgehen.

Prüfung Ende März 2027 – aber kein festes Enddatum

Nach vier Monaten, also etwa Ende März 2027, will Arecoms die Maßnahme überprüfen. Automatisch fließt danach aber kein Kobalt. Für einen Neustart braucht es eine eigene Entscheidung über Mengen, Zuteilung und Bedingungen.

In der Pause soll das Quotensystem umgebaut werden. Das Analysehaus Benchmark Mineral Intelligence hält es in einem Szenario für möglich, dass 2027 rund 29.000 Tonnen Exportangebot wegfallen. Eine amtliche Quote ist das nicht.

CMOC verschifft vor dem Stichtag, Chinas Kobalt-Futures springen

An Chinas Terminmärkten folgte die Antwort prompt. Der Dezember-Kontrakt legte am 24. November um 10,97 Prozent auf 316 Yuan je Kilogramm zu, mehrere Kontrakte erreichten ihr Tageslimit. Das zeigt ein Reuters-Bericht über Chinas Kobaltpreise. Eine echte Knappheit belegt der Sprung nicht.

CMOC betreibt im Kongo die Bergwerke Tenke Fungurume und Kisanfu und will bis zum Stichtag möglichst viel ausführen. Manche Ladungen seien schon auf dem Weg, sagte ein CMOC-Mitarbeiter aus dem Bereich Investor Relations der South China Morning Post. Solche Mengen können die Wirkung auf die Lieferkette zunächst verzögern.

Kupfer läuft weiter: Warum der Exportstopp kein Förderstopp ist

Kobalt fällt häufig als Nebenprodukt beim Kupferabbau an, und Kupfer bleibt lukrativ. Von S&P Global befragte Marktteilnehmer rechnen deshalb kurzfristig mit Preisstützung. An ein dauerhaftes Gleichgewicht ohne Förderkürzungen glauben sie kaum.

John Wooto, stellvertretender Generaldirektor von Tenke Fungurume Mining (TFM), beschreibt laut Posture d'Afrique genau diesen Konflikt. TFM verlangt Gespräche mit der Regierung. Seine Äußerungen zielten allerdings vor allem auf das bisherige Quotensystem.

Bundesregierung kennt die Herkunft von Kobalt in Batterien kaum

Nach 2017 hat die Bundesregierung laut einer Meldung des Bundestags zu Kobalt aus der DR Kongo in den erfassten Kategorien keine Direktimporte von dort registriert. Woher das Metall in eingeführten Akkus stammt, erfasst sie aber nicht systematisch.

Deutschland hängt also eher indirekt am Kongo, über Raffinerien, Kathoden und Zellen. Ob hiesige Batterie- oder Autohersteller in Engpässe geraten oder Preise erhöhen, ist nicht belegt. Laut Le Monde begrenzen Lagerbestände und kobaltfreie LFP-Akkus die Preismacht des Kongo.

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