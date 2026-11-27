Nach der Tarifeinigung mit der IG Metall sind bis zu sieben Jahre längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich möglich. Nutzt Mercedes das? Wir haben nachgefragt.

Ein Mitarbeiter in der Mercedes-Produktion: Muss die Belegschaft nach der Tarifeinigung länger arbeiten?

38 statt 35 Stunden pro Woche bei gleichem Lohn – darüber wird bei Mercedes-Benz seit Monaten verhandelt. Für den Autobauer geht es darum, die Kosten an seinen deutschen Standorten zu senken. Seit Donnerstag gibt es einen neuen tariflichen Weg zu längeren Arbeitszeiten.



Die IG Metall und die Arbeitgeber haben sich in Mannheim darauf geeinigt, dass Betriebe die Wochenarbeitszeit befristet verlängern können, wenn sie im Gegenzug verbindlich Investitionen zusagen und Arbeitsplätze sichern.



Je nach Höhe der Investition könnte eine solche Vereinbarung „bis zu sieben Jahre gelten“, sagt eine Sprecherin der IG Metall Baden-Württemberg der Berliner Zeitung. Sie könnte auch mehrere Werke umfassen. Der Mercedes-Gesamtbetriebsrat schreibt auf Anfrage, man befinde sich „mitten in den Gesprächen mit dem Unternehmen“. Will Mercedes den neuen Tarifvertrag nutzen, um seine Beschäftigten länger arbeiten zu lassen? Die Berliner Zeitung hat nachgefragt.

35-Stunden-Woche: Mercedes reagiert auf den Metalltarif

Mercedes begrüßt den Spielraum, den der Tarifabschluss den Betrieben eröffnet. Zugleich bestätigt ein Sprecher des Autobauers der Berliner Zeitung, dass die Gespräche mit der Arbeitnehmerseite weiterlaufen. Dabei gehe es auch um eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Das sei aus Sicht des Unternehmens „der direkteste und fairste Weg, Arbeitskosten schnell zu senken“.

Ob Mercedes dafür konkret den neuen Tarifvertrag nutzen will, ließ der Sprecher offen. Auch zu den berichteten 38 Wochenstunden und zu den Standorten Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde machte er keine Angaben. Auf die Frage nach dem Stand der Verhandlungen teilte der Gesamtbetriebsrat mit, er könne noch keine Aussagen zu Ergebnissen treffen.

Die Gespräche gehen auf die Produktivitätsoffensive zurück, über die Mercedes seine Beschäftigten Ende Juni informiert hatte. In einem rund zwei Wochen vor der Tarifeinigung geführten und vom Unternehmen im Intranet veröffentlichten Interview beschrieb Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Britta Seeger das Vorhaben so: „Unser Vorschlag dazu war und ist, das monatliche Grundentgelt nicht zu senken, aber mehr Stunden pro Woche zu arbeiten.“ Daneben prüfe der Konzern auch andere Entgeltbestandteile, darunter die Ergebnisbeteiligung sowie das Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Mercedes stellt neue Modelle für deutsche Werke infrage

Wie weit der Vorschlag reicht, machte Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Michael Schiebe im selben Interview deutlich. Eine Anhebung der Arbeitszeit „an all unseren deutschen Standorten“ wäre aus seiner Sicht ein wichtiger Schritt. Als Gründe für den Kostendruck nannte er Zölle, eine schwächere Nachfrage und den Wettbewerb aus China. Die Kosten einer Produktionsstunde lägen an deutschen Standorten teilweise bis zu fünfmal so hoch wie an Standorten in Osteuropa.

Schiebe sagte, der Vorstand habe entschieden, „alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen“. Bei den kommenden Fahrzeuggenerationen müsse Mercedes wegen der langen Vorlaufzeiten für die Produktion schon jetzt über die Standorte entscheiden. Sollte der Konzern seine Kostenstruktur in Deutschland nicht ändern können, müsse er prüfen, welche Werke er schließen würde.

Nachfolgemodelle werde Mercedes in diesem Fall ausschließlich im Ausland fertigen, sagte Schiebe. In der Stellungnahme nach dem Tarifabschluss bekräftigte der Sprecher, Mercedes stehe zur vereinbarten Beschäftigungssicherung und wolle seine deutschen Werke erhalten.

Mercedes-Vorstand Michael Schiebe hält längere Arbeitszeiten „an all unseren deutschen Standorten“ für einen wichtigen Schritt zu mehr Produktivität. © Bernd Weißbrod/dpa

38 statt 35 Stunden: So rechnet die IG Metall

Der neue Tarifvertrag für Investition und Beschäftigung begrenzt den Beitrag der Beschäftigten auf acht Prozent des tariflichen Jahresentgelts. Der Beitrag kann aus verschiedenen tariflichen Leistungen bestehen, darunter auch zusätzliche Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. „Auf 35 Stunden gerechnet sind acht Prozent knapp drei Stunden“, erklärt die Sprecherin der IG Metall Baden-Württemberg. Rechnerisch sind es zwei Stunden und 48 Minuten. Ob ein konkretes Modell mit 38 Wochenstunden ohne Lohnausgleich unter die Entgeltgrenze fiele, ließ sie offen.

Über eine Vereinbarung müssten sich das Unternehmen, der Betriebsrat und die IG Metall verständigen. Die Gewerkschaft macht ihre Zustimmung von einem Votum ihrer Mitglieder abhängig. Bei einer Gesamtbetriebsvereinbarung müssten die IG-Metall-Mitglieder an allen einbezogenen Standorten an der Abstimmung teilnehmen können, so die Sprecherin. Wie hoch die Investitionssumme ausfällt, würden die Beteiligten aushandeln. Eine tarifliche Mindestsumme gebe es nicht. Auf die Frage, ob auch bereits angekündigte Vorhaben zählen könnten, sagt sie: „Es geht um zukünftige Investitionen.“

Bosch hält sich bedeckt, Berlin muss noch verhandeln

Auch der Autozulieferer Bosch begrüßt die Tarifeinigung. Sie gebe Unternehmen und Beschäftigten Planungssicherheit, sagt eine Sprecherin des Autozulieferers der Berliner Zeitung. Ob der Konzern die neue Regelung an einem deutschen Standort anwenden könnte, könne sie so kurz nach dem Abschluss noch nicht sagen. Mögliche Maßnahmen prüfe Bosch „Standort für Standort und in enger Abstimmung mit unseren Arbeitnehmervertretern“.

Der Pilotabschluss gilt zunächst für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Tarifentgelte steigen ab Mai 2027 um zwei und ab April 2028 um weitere 2,3 Prozent. Im März 2027 kommt für Vollzeitbeschäftigte eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro hinzu, abhängig von der Nettoumsatzrendite des Unternehmens.

Der IG-Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen hat bereits zeitnahe Übernahmeverhandlungen angekündigt. Für die Mercedes-Werke in Marienfelde und Ludwigsfelde müsste der Abschluss zunächst regional übernommen werden. Ob Mercedes dort längere Arbeitszeiten anstrebt und welche Investitionen der Konzern dafür zusagen würde, bleibt offen.

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